Aposentadoria do Vettel da F1 aos 35 anos: piloto explica razão

O tetracampeão mundial Sebastian Vettel, de 35 anos, anunciou sua aposentadoria da Fórmula 1 no final do ano. O alemão está sem contrato com a Aston Martin no final desta temporada e, após semanas de especulação sobre seu futuro, agora confirmou que se afastará do esporte no final de 2022.

Por que Vettel vai se aposentar da F1?

Vettel fez o anúncio através de uma conta no Instagram lançada na quinta-feira . Antes do anúncio, o piloto alemão passou toda a sua carreira na F1 sem presença nas redes sociais.

Ele deixou claro que quer passar mais tempo com sua família, além de se concentrar nas questões ambientais, às quais tem dedicado cada vez mais tempo nos últimos anos.

“Ao lado das corridas, criei uma família que amo estar por perto. Criei outros interesses fora da Fórmula 1”, disse Vettel. “Minha paixão pelas corridas e pela Fórmula 1 vem com muito tempo longe deles e consome muita energia.

“Me comprometer com minha paixão do jeito que fiz e do jeito que acho certo, não anda mais lado a lado com meu desejo de ser um grande pai e marido. A energia necessária para se tornar um com o carro e a equipe, perseguir a perfeição exige foco e compromisso.Meus objetivos mudaram de ganhar corridas e lutar por campeonatos para ver meus filhos crescerem, transmitir meus valores, ajudá-los quando caem, ouvi-los quando precisam de mim.

“Não ter que dizer adeus e, o mais importante, poder aprender com eles e deixá-los me inspirar. As crianças são o nosso futuro, além disso, sinto que há muito para explorar e aprender sobre a vida e sobre mim mesma.

“Falando no futuro, sinto que vivemos em tempos muito decisivos. E como todos nós moldamos esses próximos anos determinará nossas vidas. Minha paixão vem com certos aspectos que aprendi a não gostar. Eles podem ser resolvidos no futuro, mas a vontade de aplicar essa mudança deve crescer muito, muito mais forte e deve levar à ação hoje.

“Falar não é suficiente e não podemos esperar. Não há alternativa. A corrida está em andamento. Minha melhor corrida ainda está por vir. Acredito em seguir em frente e seguir em frente. O tempo é uma rua de mão única e eu quero ir com os tempos.

“Olhar para trás só vai te atrasar. Estou ansioso para correr em pistas desconhecidas e encontrar novos desafios

“As marcas que deixei na pista ficarão até o tempo e a chuva as lavará. Novas serão colocadas. O amanhã pertence aos que moldam hoje. A próxima curva está em boas mãos, pois a nova geração já virou. que ainda há uma corrida para vencer.

“Adeus, obrigado por me deixar compartilhar a faixa com você. Eu amei cada pedacinho dela.”

Carreira na Fórmula 1

Vettel ingressou na Aston Martin no início de 2021 vindo da Ferrari, onde pilotava desde 2015. Vettel passou seis anos na famosa equipe italiana na esperança de imitar os recordes de seu herói de infância Michael Schumacher, mas não conseguiu garantir um título com a Ferrari.

Seu legado como um dos pilotos de maior sucesso do esporte foi garantido durante seu tempo na Red Bull, onde conquistou quatro títulos consecutivos de 2010 a 2013.

Esses quatro títulos significam que ele está empatado com Alain Prost como o quarto piloto de F1 mais bem-sucedido, atrás de Juan Manuel Fangio (5) e Schumacher e Lewis Hamilton (7 cada).

Até o momento, Vettel conquistou 53 vitórias na carreira, 38 com a Red Bull, 14 com a Ferrari, além de sua estreia com a Toro Rosso no Grande Prêmio da Itália de 2008.