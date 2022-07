Programação GP da Hungria na F1: horários e onde assistir em 2022

Confira a programação do GP da Hungria. Foto: Reprodução / Fórmula 1 Oficial / www.formula1.com

Preparado para mais uma etapa com grandes emoções e muita disputa na pista? A próxima corrida é o Grande Prêmio da Hungria, a décima terceira prova da Fórmula 1 em 2022. Com três treinos livres, um classificatório e a corrida, a programação GP da Hungria na F1 começa na sexta-feira, 29 de julho, com todos os vinte pilotos na pista.

O Circuito Hungaroring, em Mogyorod, fica em 19km da capital Budapeste. Este será o local onde a prova do fim de semana será realizado no fim de semana.

Qual a programação GP da Hungria na F1 em 2022

O Grande Prêmio da Hungria é a décima terceira prova da Fórmula 1 na temporada 2022. Realizado no Circuito Hungaroring, em Mogyorod, a disputa promete grandes emoções entre Verstappen e Leclerc, na parte de cima da classificação.

Serão três treinos livres, um classificatório e a corrida entre os dias 29, 30 e 31 de julho nas terras húngaras, onde todos os vinte pilotos correm no circuito. O clima promete estar quente, com probabilidade de chuva no sábado já que é verão na Europa.

Esta é a última prova antes da pausa de um mês da Fórmula 1. Ao fim do circuito húngaro, a competição só retornará no final de agosto. Por isso, fique atento e confira a programação GP da Hungria na F1 completo com todos os horários e onde assistir.

Sexta-feira (29/07): – programação GP da Hungria na F1

Treino livre 1 – 09h (BandSports)

Treino livre 2 – 12h (BandSports)

Sábado (30/07): – programação GP da Hungria na F1

Treino livre 3 – 08h (BandSports)

Treino classificatório – 11h (BAND, BandSports, Band Play e Site da BAND)

Domingo (31/07): – programação GP da Hungria na F1

GP da Hungria – 10h (BAND, Band Play, Site da BAND e BandNews FM)

Reprise GP da Hungria – 23h (BandSports)

Conheça o Circuito Hungaroring na Fórmula 1

O fim de semana será todo sobre a Hungria. O Circuito Hungaroring está localizado em Mogyorod, em 19km da capital Budapeste do país. Serão 70 voltas nos 4,381 quilômetros da pista de Hungaroring.

Construída em 1985, a pista demorou exatos nove meses para ficar pronta. A primeira ideia do governo húngaro foi de utilizar o circuito do parque Nepliget em Budapeste para a Fórmula 1, mas a decisão final foi de criar uma nova pista para receber a prova.

A primeira corrida da Fórmula 1 aconteceu em 1986, com vitória de Nelson Piquet pela Williams, deixando o outro brasileiro Ayrton Senna para trás. Hoje, o recorde pertence a Lewis Hamilton, em 2020, com 1m16s627.

O circuito de Hungaroring é comparada por pilotos e torcedor a uma pista de kart por não ter muitas retas. São muitas curvas que promete deixar os competidores atentos e cheios de ação para a disputa na prova. São 14 curvas no total.

Quem vai disputar o GP da Hungria na Fórmula 1 em 2022?

Todos os vinte pilotos da Fórmula 1 vão disputar o Grande Prêmio da Hungria neste domingo, 31 de julho no Circuito Hungaroring, em Mogyorod.

Charles Leclerc e Max Verstappen são os favoritos até aqui, já que lutam na parte de cima da classificação dos pilotos no Mundial. A Mercedes vem crescendo cada vez mais com Russell e Lewis Hamilton, assim como Sergio Perez.

Confira todos os pilotos que estarão no GP da Hungria no fim de semana.

RED BULL:

Max Verstappen e Sergio Perez

FERRARI:

Charles Leclerc e Carlos Sainz

MERCEDES:

Lewis Hamilton e George Russell

MCLAREN:

Lando Norris e Daniel Ricciardo

ALPINE:

Fernando Alonso e Esteban Ocon

ALFA ROMEO:

Zhou Guanyu e Valtteri Bottas

HAAS:

Mick Schumacher e Kevin Magnussen

ALPHATAURI:

Pierre Gasly e Yuki Tsunoda

ASTON MARTIN:

Sebastian Vettel e Lance Stroll

WILLIAM:

Nicholas Latifi e Alexander Albon

