Assistir F1 ao vivo hoje na BAND e horário GP da Hungria 2022

A corrida no Grande Prêmio da Hungria fecha neste domingo, 31 de julho, mais um fim de semana eletrizante na temporada 2022 da Fórmula 1. Correndo no Circuito Hungaroring, em Mogyorod, a partir das 10h (Horário de Brasília), onde assistir F1 ao vivo hoje? Aqui estão todas as informações que você precisa saber.

Serão 70 voltas no Grande Prêmio da Hungria hoje. George Russell (Mercedes), vai largar em primeiro lugar, com Carlos Sainz e Charles Leclerc (Ferrari) fechando o pódio.

Assistir F1 ao vivo hoje na Band

A corrida da F1 hoje ao vivo terá transmissão da BAND, pela TV aberta, começando às 10h (horário de Brasília).

A emissora transmite a corrida da Fórmula 1 neste domingo para todos os estados do Brasil ao vivo e de graça, tanto no canal principal como afiliadas. Basta sintonizar o canal e curtir a disputa em mais uma prova da elite do automobilismo.

Sérgio Maurício é quem comanda a narração do Grande Prêmio da Hungria, enquanto Reginaldo Leme e Felipe Giaffone comentam, e Mariana Becker conta os bastidores.

Para o torcedor que não pode assistir pela TV, o site da BAND (www.band.uol.com.br) retransmite as imagens de graça, assim como o aplicativo BandPlay, para celular, tablet ou computador.

Horário: 10h (Horário de Brasília)

Corrida da F1: Grande Prêmio da Hungria, no Circuito Hungaroring, na Hungria

Onde assistir F1 ao vivo hoje: BAND, BandPlay, Site da BAND e BandNewsFM

Qual é o grid de largada da Fórmula 1 de hoje?

Pela primeira vez na carreira, George Russell, da Mercedes, é pole position na Fórmula 1. O britânico superou Red Bull e Ferrari ao marcar o tempo de 1m17s377 no treino classificatório de sábado. Fecham o pódio Carlos Sainz e Charles Leclerc, da Ferrari.

Com ameaça de chuva, os pilotos entraram no circuito. A decepção ficou com Vettel, que acabou eliminado de cara por não conseguir bom tempo. A surpresa foi Norris, da McLaren, que chegou a ultrapassar Leclerc em determinado momento. Hamilton também foi bem no Q1.

Na segunda etapa, foi a vez de Perez ser eliminado e não conseguir uma melhor colocação no grid, enquanto Verstappen fez bonito, com Leclerc e Alonso em segundo e terceiro respectivamente. Pelo Q3, o piloto holandês da Red Bull não conseguiu fazer o seu carro “voar” na pista, enquanto Sainz dominou a prova.

No entanto, no finalzinho do treino, Russell apareceu muito bem e com o tempo de 1m17s377, conquistou a pole position na Hungria.

Pontuação da Fórmula 1 em 2022

Para a nova temporada da Fórmula 1, alterações foram feitas pela FIA no regulamento da competição, principalmente quando se trata dos números da pontuação.

Para o torcedor entender melhor, ele deve saber que apenas as dez primeiras posições da classificação final na corrida de domingo garantem pontuações. Quanto maior a posição, consequentemente maior será a pontuação que ele recebe.

A FIA alterou a pontuação deste ano de acordo com o número de voltas que os pilotos dão na corrida, maneira de evitar com que próprios competidores sejam prejudicados case a prova seja suspensa antes da hora. Além disso, o piloto que fizer a volta mais rápida no domingo ganha um (1) ponto extra, mas apenas se ele estiver entre as dez melhores posições do grid.

Confira os valores da pontuação com 75% ou mais da corrida completa.

1ª posição – 25 pontos

2ª posição – 18 pontos

3ª posição – 15 pontos

4ª posição – 12 pontos

5ª posição – 10 pontos

6ª posição – 8 pontos

7ª posição – 6 pontos

8ª posição – 4 pontos

9ª posição – 2 pontos

10ª posição – 1 ponto