Treino classificatório da Fórmula 1: horário da F1 GP da Hungria 2022

Preparado para acompanhar as disputas na pista, torcedor? Os pilotos vão pisar fundo no acelerador neste sábado, 30 de julho, com o treino classificatório da Fórmula 1 Grande Prêmio da Hungria, no Circuito Hungaroring, em Mogyorod. O horário do treino da classificatório da F1 hoje vai ser às 11h (Horário de Brasília), com transmissão na BAND.

O treino de classificação serve para definir o grid de largada para a corrida de domingo. Com todos os vinte pilotos na pista, quem fizer a volta mais rápida será pole position, com a vantagem de largar na frente.

Qual o horário do treino classificatório da Fórmula 1?

O treino classificatório da Fórmula 1 hoje vai ser às 11h, pelo horário da Brasília, diretamente do Circuito Hungaroring, em Mogyorod, na Hungria.

Mais cedo, o terceiro treino livre do Grande Prêmio da Hungria começa às 8 da manhã, também no horário de Brasília com todos os pilotos.

Pela TV aberta, a BAND transmite o treino para todos os estados do Brasil de graça, tanto no canal principal como para as afiliadas. Sergio Maurício comanda a narração, enquanto Reginaldo Leme e Felipe Giaffone, além de Mariana Becker na reportagem direto do paddock húngaro.

O canal da BandSports também exibe, disponível apenas em operadoras de TV por assinatura. Online, o site da BAND retransmite as imagens de graça (www.band.uol.com.br).

Confira também o resultado do treino da F1

Sábado (30/07) – Horário do treino da Fórmula 1 hoje

Treino livre 3 – 08h (BandSports)

Treino classificatório – 11h (BAND, BandSports, Band Play, Site da BAND)

Domingo (31/07)

GP da Hungria – 10h (BAND, Band Play, Site da BAND e BandNews FM)

Reprise do GP da Hungria – 23h (BandSports)

Como foram os treinos livres da Fórmula 1 na sexta?

A Ferrari dominou os dois treinos livres neste fim de semana na Hungria. As terras de Mogyorod trouxeram um clima quente para os competidores, com muito sol e tempo aberto. Logo no primeiro treino, Verstappen conseguiu abrir vantagem mas se viu derrotado por Leclerc e Sainz.

O espanhol logo tomou a frente da classificação ao anotar o tempo de 1m18s750. O holandês da Red Bull teve tempo para ultrapassar Leclerc e terminar em segundo lugar, com o monegasco da Ferrari em terceiro lugar.

No segundo treino livre da sexta-feira, Leclerc dominou completamente. Em certo momento, Lando Norris, da McLaren, tomou a ponta, mas o monegasco logo retomou a liderança. Sainz também fez boa corrida, disputando tempo por tempo com Verstappen.

A Mercedes, no entanto, foi a grande decepção do dia, longe da parte da frente da classificação.