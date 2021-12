Athletico x Cuiabá: onde assistir, horário e escalações – 03/11

Em partida válida pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Athletico recebe, nesta sexta-feira (3), o Cuiabá, na Arena Baixada, às 19h (horário de Brasília). Separados por um ponto, os times fazem um confronto diret0 contra a zona de rebaixamento. Por isso, confira onde assistir o jogo Athletico x Cuiabá.

Onde assistir Athletico x Cuiabá

O duelo Athletico x Cuiabá hoje (3), ao vivo, será transmitido com exclusividade pelo site Furacão Live, canal por assinatura do clube. Ou seja, a partida não terá transmissão na televisão e a única forma de assistir a ela é comprando um dos pacotes oferecidos no portal (furacaolive.com.br).

Horário: 19h (horário de Brasília)

Local: Arena da Baixada, em Curitiba, Paraná

TV: Sem transmissão

LiveStream: Site do Furacão Live (furacaolive.com.br), disponível apenas por assinatura

A partida desta quinta-feira (3) põe frente a frente os 15ºe 16º colocados, Cuiabá e Athletico, respectivamente, do Campeonato Brasileiro. Na Arena da Baixada, ambas as equipes precisam urgentemente da vitória para se afastar do Z4 e, consequentemente, do risco da queda para a Série B.

Mandante, o Furacão deve ir com força máxima para tentar garantir os três pontos e se afastar de vez da zona de rebaixamento. Com a derrota do Bahia para o Atlético-MG, o time paranaense pode chegar a seis pontos de distância do Z4 e, com apenas duas rodadas restantes, precisar de apenas de um empate para garantir a permanência na primeira divisão.

Em uma temporada histórica, com título da Sul-Americana e final de Copa do Brasil, o rebaixamento pra a série B seria trágico.

O Cuiabá também luta contra o descenso. Em 15º lugar, o time de Mato Grosso tem 43 pontos e vive um confronto direto contra o Athletico. Apesar de ser o segundo time que menos perde fora de casa, ao lado do campeão Atlético-MG, a equipe de Jorginho não vence há sete partidas como visitante.

O Cuiabá também pode garantir a permanência no Série A em caso de triunfo na Arena da Baixada.

Escalações Athletico x Cuiabá

Athletico: Santos; Pedro Henrique, Thiago Heleno e Nicolás Hernández; Marcinho, Léo Cittadini, Erick e Abner Vinícius; Nikão, Pedro Rocha e Terans.

Cuiabá: Walter; João Lucas, Paulão, Alan Empereur e Uendel; Rafael Gava, Camilo, Pepê e Clayson; Max e Jenison.

Leia também: Injustiçado? Confira os números de Lewandowski em 2021