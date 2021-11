Injustiçado? Confira os números de Lewandowski em 2021

Após a revista France Football anunciar no dia 29 de novembro que Lionel Messi foi o vencedor da Bola de Ouro da temporada 2020/21, vários internautas contestaram a premiação ao atacante argentino. Segundo colocado na disputa pelo Ballon d’Or, o atacante polonês Robert Lewandowksi, do Bayern de Munique, foi tratado como injustiçado nas redes sociais. Por isso, confira os números de Lewandowski em 2021:

Números de Lewandowski em 2021

O atacante Robert Lewandowski fez, somando atuações por clube e pela seleção, 56 gols e 11 assistências em 48 jogos na temporada de 2020/21, válida para a premiação do Ballon d’Or. Pelo Bayern de Munique, da Alemanha, o camisa nove fez 48 gols e nove assistências nas 39 partidas que jogou pelo clube. Na liga alemã, a Bundesliga, ele bateu o recorde de gols em uma só edição, superando os 40 gols de Gerd Muller, em 1971/72 também pelo Bayern. A diferença é que o histórico atacante alemão atuou 34 vezes, já o polonês 29.

Pela Seleção da Polônia, Lewandowksi teve oito gols e duas assistências nas nove partidas que fez na Eurocopa, na Liga das Nações e nas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2022.

Somando gols e assistências, o centroavante atingiu a incrível marca de 67 participações diretas em tentos com apenas 48 jogos feitos.

Pelo Bayern de Munique, ele foi campeão da Bundesliga, do Mundial de Clubes, da Super Copa europeia e da Super Copa alemã; e foi eliminado nas quartas de finais da Champions League pelo Paris Saint-Germain e na segunda fase da Copa da Alemanha para o Holstein Kiel, time da segunda divisão.

Pela Polônia, foi eliminado na fase de grupos da Eurocopa, ficou em terceiro no grupo A da Nations e em segundo no grupo I das Eliminatórias para a Copa do Mundo, caindo na repescagem contra a Rússia e, caso ganhe, contra o vencedor de Suécia e Tchéquia.

E o Messi, quantos gols fez?

Somando os números de atuações no clube e na seleção, o atacante Lionel Messi fez 44 gols e 19 assistências nas 60 partidas que realizou na temporada 2020/21. Pelo Barcelona, da Espanha, o atleta fez 38 gols e 14 assistências nas 47 vezes que entrou com em campo com a camisa do time catalão.

Já pela Argentina, Messi teve seis gols e cinco assistências em 13 jogos, divididos entre Copa América e Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2022.

Em relação aos títulos, o atacante foi campeão da Copa da Rei, a copa espanhola, e da Copa América, sua primeira conquista com a seleção principal de seu país.

Entretanto, com o Barcelona, ele terminou em terceiro na La Liga, o campeonato espanhol, perdeu a final da Super Copa da Espanha para o Athletic Bilbao e foi eliminado na Champions League também pelo PSG nas oitavas de finais.

A Argentina é a segunda colocada nas Eliminatórias da América do Sul e já está classificada para a próxima Copa do Mundo.

