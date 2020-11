Atlético-MG x Flamengo: entenda a rivalidade histórica entre os dois times

O duelo entre Atlético-MG e Flamengo na abertura do segundo turno do Brasileirão 2020 vale mais do que as primeiras posições do campeonato. Afinal, é mais um capítulo da rivalidade histórica entre os clubes, que começou na década de 1980.

Naquela época, Atlético-MG e Flamengo serviam como base para a seleção brasileira que encantaria o mundo em 1982. Os times contavam com alguns dos maiores craques do futebol brasileiro em seu auge. Assim, fizeram jogaços inesquecíveis que alimentaram a maior rivalidade interestadual do país.

De um lado, o Atlético-MG tinha Reinaldo, Palhinha e Toninho Cerezo. Do outro, o Flamengo rebatia com Zico, Júnior e Nunes. Portanto, quando os dois timaços se enfrentaram na decisão do Brasileirão de 1980, fizeram a final que é considerada a melhor de todos os tempos no campeonato.

Alético-MG x Flamengo na final de 1980

Atualmente, Flamengo e Atlético-MG têm dois dos melhores elencos do país e figuram entre os favoritos ao título brasileiro. Há 40 anos, no entanto, a expectativa pelo duelo era ainda maior, pois os dois times contavam com craques que eram titulares da seleção brasileira. Assim, o encontro na final do Brasileirão de 1980 arrastou multidões e fez história.

No jogo de ida, o Mineirão recebeu quase 100 mil pessoas para ver o gol de Reinaldo que deu a vitória ao Galo. Zico se recuperava de lesão e foi poupado daquela partida. Sorte dele, pois o duelo foi marcado pela violência. Em uma dividida, Éder, do Atlético-MG, chegou a fraturar a mandíbula de Rondinelli, do Flamengo.

Na volta, o Maracanã teve um público de 154 mil pessoas para um dos jogos mais memoráveis da história do Brasileirão. Uma partida eletrizante, que deu o primeiro título nacional ao Flamengo e eternizou o esquadrão de Zico. O grande nome da final, no entanto, foi Nunes.

O camisa 9 da Gávea abriu o placar logo no começo, mas Reinaldo empatou em seguida. Mas, aos 44 minutos do primeiro tempo, Zico aproveitou uma sobra de bola dentro da área e devolveu a vantagem para o Flamengo.

O artilheiro Reinaldo já estava no sacrifício, mas voltou a empatar o jogo no segundo tempo. O resultado dava a taça ao Atlético-MG, e o Flamengo precisava de mais um gol, pois tinha a vantagem da melhor campanha. O gol do título rubro-negro veio aos 37 minutos do segundo tempo, em grande jogada de Nunes.

Rivalidade na Libertadores

Apesar da qualidade técnica, a final de 1980 teve uma série de polêmicas. A principal delas foi a expulsão de Reinaldo, que levou o segundo cartão amarelo por reclamação logo antes do gol salvador de Nunes. O árbitro José de Assis Aragão ainda expulsou outros dois atleticanos naquele jogo.

Assim, a batalha entre Atlético-MG e Flamengo na final de 1980 serviu como presságio para o que estava por vir na Libertadores do ano seguinte. Na decisão da vaga para o triangular semifinal, os dois times precisaram fazer um jogo de desempate após empatar duas vezes por 2 a 2.

O duelo decisivo aconteceu no estádio Serra Dourada, em Goiânia. Mas o árbitro José Roberto Wright não conseguiu dar o apito final para aquela partida. Afinal, depois de expulsar cinco jogadores do Atlético-MG, o jogo não pôde continuar. Em seguida, o Flamengo foi declarado vencedor pela Conmebol. O rubro-negro ficaria com o título da competição. E os atleticanos reclamam até hoje.

Duelos recentes entre Atlético-MG e Flamengo

A vingança do Atlético-MG sobre o Flamengo viria apenas em 1986, quando o Galo eliminou o rubro-negro carioca nas oitavas de final do Campeonato Brasileiro. No entanto, no ano seguinte, o Flamengo levou a melhor em novo confronto válido pelas semifinais da Copa União de 1987.

O duelo eliminatório mais recente entre Atlético-MG e Flamengo aconteceu nas semifinais da Copa do Brasil de 2014. Novamente, os dois clubes superaram as expectativas e fizeram mais um duelo épico.

O rubro-negro defendia o título e venceu o jogo de ida por 2 a 0. Na partida de volta, saiu na frente ao abrir o placar, e parecia que a classificação estava garantida. No entanto, o Atlético-MG virou o jogo e goleou por 4 a 1, com três gols no segundo tempo. O “milagre” embalou o Galo rumo ao título da competição na final contra o maior rival, o Cruzeiro.

Um novo capítulo dessa história de rivalidade entre Atlético-MG e Flamengo acontece neste domingo (8), no Mineirão, às 18h15, em duelo que pode valer a liderança do Brasileirão. O último confronto, pela primeira rodada do campeonato, terminou com vitória do Galo no Maracanã. No retrospecto geral dos confrontos, o Flamengo leva vantagem: são 117 jogos, 48 vitórias rubro-negras, 37 vitórias atleticanas e 32 empates.