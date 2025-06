Final inédita da NBA tem Thunder x Pacers em 7 jogos

O Oklahoma City Thunder e o Indiana Pacers chegaram às finais da NBA de 2025 e fizeram história no processo. O primeiro jogo da série será a quinta-feira, 5 de junho, e o último em 22 de junho – se necessário.

Calendário do Thunder x Pacers para as finais da NBA

Melhor de sete; jogos 5 a 7, se necessário; todos os horários das finais. Os fãs podem assistir pela ESPN, Disney+ e na NBA League Pass – serviço oficial de streaming da liga.

Jogo 1: Indiana x OKC | 21h30, quinta-feira, 5 de junho

Jogo 2: Indiana x OKC | 21h, domingo, 8 de junho

Jogo 3: OKC x Indiana | 21h30, quarta-feira, 11 de junho

Jogo 4: OKC x Indiana | 21h30 sexta-feira, 13 de junho

Jogo 5 (se necessário): Indiana em OKC | 21h30 de segunda-feira, 16 de junho

Jogo 6 (se necessário): OKC em Indiana | 21h30, quinta-feira, 19 de junho

Jogo 7 (se necessário): Indiana em OKC | 21h de domingo, 22 de junho

As duas equipes de mercado pequeno derrotaram seus adversários nas finais de conferência de forma rápida, com os Pacers finalizando a tarefa contra o New York Knicks na noite de sábado. Como Keith Smith, do Spotrac, observou na quarta-feira , a série Thunder-Pacers será a primeira final em que nenhuma das equipes pagou o imposto de luxo, que é quando uma equipe excede o limite salarial dos jogadores.

Isso significa que Thunder e Pacers chegaram à final com times considerados “baratos”.

Segundo o Spotrac , os Pacers ficaram em 18º lugar na NBA em folha de pagamento nesta temporada, com um valor de US$ 169.149.491, enquanto o Thunder ficou em 25º lugar, com US$ 165.601.091. Enquanto isso, os Knicks ficaram em quarto lugar, com US$ 188.877.651, enquanto o Minnesota Timberwolves, que o Thunder derrotou nas finais da Conferência Oeste, ficou em segundo, com US$ 202.790.231.

O limite para o imposto era de US$ 170.814.000 nesta temporada, com 11 times superando esse valor. Sete deles chegaram aos playoffs.

Dos 22 campeões, 16 foram contribuintes. Os não contribuintes, segundo Smith: o Miami Heat de 2006, o San Antonio Spurs de 2014, o Golden State Warriors de 2015, o Warriors de 2017 (de alguma forma) e o Los Angeles Lakers de 2020.