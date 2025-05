Jogo 1 NBA: onde assistir Knicks x Paces nas finais hoje

O New York Knicks, a terceira cabeça de chave da Conferência Leste, e o Indiana Pacers, a quarta cabeça de chave, se enfrentam nas finais da Conferência Leste dos playoffs da NBA de 2025. O vencedor da série avança para as finais.

Onde assistir Knicks x Paces

Os fãs podem assistir o jogo ao vivo pela ESPN, Disney+ e NBA League Pass – serviço oficial de streaming da liga. O jogo 1 está marcado para 21h.

Para assistir ao jogo, é necessário ser assinante do NBA League Pass, que oferece transmissões ao vivo de todas as partidas da temporada. O serviço está disponível para diversos dispositivos, incluindo Smart TVs, tablets, smartphones e computadores, proporcionando flexibilidade aos torcedores.

Fique atento ao horário e prepare-se para acompanhar este duelo que promete fortes emoções para os amantes do basquete.

As finais com New York Knicks e Indiana Pacers renovam uma rivalidade que atingiu o auge na década de 1990, quando esses dois times se enfrentaram seis vezes nos playoffs entre 1993 e 2000. Em vez de Reggie Miller enfrentar John Starks e Patrick Ewing contra Rik Smits, as estrelas desta nova edição são Jalen Brunson, do Knicks, e Tyrese Haliburton, do Pacers, no perímetro, com os pivôs Karl-Anthony Towns e Myles Turner no garrafão.

Os Knicks venceram a série da temporada contra os Pacers este ano, por dois jogos a um. Os Knicks também terminaram com o melhor desempenho na temporada regular e têm a vantagem de jogar em casa como a terceira cabeça de chave do Leste contra os Pacers, quarta colocada.

Cronograma das finais da Conferência Leste da NBA Indiana Pacers x New York Knicks

Jogo 1 em Nova York: quarta-feira, 21 de maio, às 21h

Jogo 2 em Nova York: sexta-feira, 23 de maio, às 21h

Jogo 3 em Indianápolis: domingo, 25 de maio, às 21h

Jogo 4 em Indianápolis: terça-feira, 27 de maio, às 21h

Jogo 5 em Nova York: quinta-feira, 29 de maio, às 21h

Jogo 6 em Indianápolis: sábado, 31 de maio, às 21h

Jogo 7 em Nova York: segunda-feira, 2 de junho, às 21h