Jogo 2 NBA: onde assistir Knicks x Pacers nesta sexta-feira

O New York Knicks enfrentará o Indiana Pacers no Jogo 2 das finais da Conferência Leste na sexta-feira à noite em um confronto muito aguardado. O jogo 2 será realizado no Madison Square Garden, em Nova York.

Onde assistir Knicks x Pacers?

Os fãs podem assisti ao vivo pela ESPN, Disney+ e NBA League Pass – serviço oficial de streaming da liga. O jogo 2 está marcado para 21h.

Para assistir ao jogo, é necessário ser assinante do NBA League Pass, que oferece transmissões ao vivo de todas as partidas da temporada. O serviço está disponível para diversos dispositivos, incluindo Smart TVs, tablets, smartphones e computadores, proporcionando flexibilidade aos torcedores.

Fique atento ao horário e prepare-se para acompanhar este duelo que promete fortes emoções para os amantes do basquete.

O New York Knicks desperdiçou uma vantagem de 14 pontos no quarto período do Jogo 1 contra o Indiana Pacers na quarta-feira, nas finais da Conferência Leste da NBA. O jogo resultou em uma vitória de virada por 138 a 135 para os Pacers no Madison Square Garden. As duas equipes retornarão ao MSG na sexta-feira à noite para o Jogo 2, onde os Knicks (e seus muitos fãs famosos ) buscarão a redenção na tentativa de empatar a série.

Cronograma das finais da Conferência Leste da NBA

Jogo 2 em Nova York: sexta-feira, 23 de maio, às 21h

Jogo 3 em Indianápolis: domingo, 25 de maio, às 21h

Jogo 4 em Indianápolis: terça-feira, 27 de maio, às 21h

Jogo 5 em Nova York: quinta-feira, 29 de maio, às 21h

Jogo 6 em Indianápolis: sábado, 31 de maio, às 21h

Jogo 7 em Nova York: segunda-feira, 2 de junho, às 21h