Jogo 6 final NBA hoje ao vivo: onde assistir e horário Celtics x Warriors

Prepare o coração torcedor, porque hoje podemos conhecer o campeão da NBA! Com três vitórias, o Golden State Warriors enfrenta o Boston Celtics nesta quinta-feira, 16 de junho, com a possibilidade de levantar o troféu da temporada na NBA. Pelo sexto jogo, os elencos se enfrentam a partir das 22h (Horário de Brasília), no TD Garden. Se você não quer perder nenhum lance, saiba onde assistir ao Jogo 6 final NBA hoje ao vivo.

Se o Boston Celtics vencer, aí a disputa segue para o jogo sete, marcado para o domingo.

Onde assistir o jogo 6 da final da NBA hoje ao vivo?

O jogo 6 da final da NBA hoje ao vivo vai passar na BAND, ESPN 2, Star + e NBA League Pass.

Data: quinta-feira, 16 de junho de 2022

Transmissão: Band, ESPN 2, Star + e NBA League PASS

Pela TV aberta, o canal da BAND exibe a partida 6 da NBA para todos os estados do Brasil. Isso mesmo torcedor apaixonado, você pode curtir de graça a decisão do título entre Warriors x Celtics no conforto do seu sofá e a televisão sem pagar nada.

Outra opção é o ESPN 2, canal da TV paga, para quem já está acostumado. Se preferir, também pode assistir online nos streamings da Star + ou NBA League, pelas plataformas do celular, tablet, computador ou smart TV.

Celtics e Warrios na final da NBA

É tudo ou nada para o Boston Celtics no jogo de hoje. Com uma vitória a menos na série, o elenco precisa reverter o placar em seu favor e levar a disputa para o jogo sete se quiser lutar pelo título da NBA na temporada. Na temporada regular, o time verde garantiu a segunda posição na Conferência Leste com 51 vitórias e 31 derrotas. Depois, nos playoffs, venceu Brooklyn Nets, Milwaukee Bucks e o Miami Heat.

Para o Warriors, a vitória é a garantia do sétimo título e do anel para os atletas. Sob o comando de Stephen Curry, o elenco da Califórnia entra em quadra confiante, mesmo fora de casa, para lutar até o fim da partida. O time venceu três jogos até aqui.

Na temporada regular ficou em terceiro lugar com 53 vitórias e 29 derrotas na Conferência Oeste. Depois, ganhou do Denver Nuggets, Memphis Grizzlies e o Dallas Mavericks

Relembre os melhores momentos do último jogo das finais.

Jogos das finais da NBA 2022

Cada vez mais eletrizante, a reta final das finais da NBA promete embates equilibrados e muita rivalidade dentro das quadras. Boston Celtics e Golden State Warriors disputam o anel e a taça Larry O’Brien na temporada. O primeiro pode levantar o troféu de número 18, enquanto o segundo quer o 7 em toda a sua história.

O time dos Warriors está vencendo a série por 3-2 e agora pode ser campeão nesta quinta-feira. Se o Boston empatar, aí teremos o jogo sete, a partida final. Lembrando que para ser vencedor da NBA o time precisa ganhar quatro jogos.

Confira o calendário das finais 2022 na temporada da NBA.

Warriors 108 x 120 Boston

Warriors 107 x 88 Celtics

Celtics 116 x 100 Warriors

Celtics 97 x 107 Warriors

Warriors 104 x 94 Celtics

Celtics x Warriors – 22h

Warriors x Celtics* – Domingo, 19/06 às 21h

*Se necessário

+Maiores campeões da NBA: quais são os times com mais título