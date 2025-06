Onde assistir Pacers x Thunder no jogo 4 final da NBA 2025

Nada é tão crucial quanto o desenrolar de uma série de playoffs de sete jogos como o Jogo 4, que acontece na noite desta sexta-feira. No dia 13 de junho, às 21h30, o Indiana Pacers receberá o Oklahoma City Thunder no Jogo 4 da rodada do campeonato. Os Pacers agora estão vencendo por 2 a 1 após uma impressionante vitória por 116 a 107 contra o Thunder.

Onde assistir Pacers x Thunder ?

Nesta sexta-feira, os fãs pode assistir ao vivo pela ESPN e NBA League Pass – serviço oficial de streaming da liga. O serviço está disponível para diversos dispositivos, incluindo Smart TVs, tablets, smartphones e computadores, proporcionando flexibilidade aos torcedores.

O jogo acontece no Gainbridge Fieldhouse (Indianápolis, Indiana).

Quem ganha?

O Indiana Pacers abriu 2 a 1 nas Finais da NBA com uma vitória por 116 a 107 sobre o Oklahoma City Thunder no Jogo 3 na noite de quarta-feira. Em um jogo de vai e vem, o Indiana finalmente abriu vantagem após um brilhante quarto período defensivo em seu primeiro jogo em casa na série. Os Pacers agora têm a oportunidade de assumir uma liderança de 3 a 1 na série no Jogo 4 na noite de sexta-feira.

Nenhuma dessas cidades tecnicamente conquistou um título. Os Pacers nunca ganharam um campeonato da NBA (embora Indiana tenha conquistado três títulos da ABA na década de 1970), e a franquia Thunder conquistou um campeonato como Seattle SuperSonics em 1979, mas o time nunca conquistou todos os títulos desde que se mudou para Oklahoma City em 2008.

Próximos jogos da final da NBA

Calendário e datas das finais da NBA de 2025 (Pacers lideram por 2 a 1)

Jogo 1: Pacers 111, Thunder 110

Jogo 2: Thunder 123, Pacers 107

Jogo 3: Pacers 116, Thunder 107

Jogo 4: Sexta-feira, 13 de junho | Thunder vs. Pacers

Jogo 5: Segunda-feira, 16 de junho | Pacers vs. Thunder

*Jogo 6: Quinta-feira, 19 de junho | Thunder vs. Pacers

*Jogo 7: Domingo, 22 de junho | Pacers vs. Thunder