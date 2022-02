Equipes se enfrentam pela temporada regular neste sábado no Chase Center

Jogo do Warriors x Lakers hoje: onde assistir e horário da NBA – 12/02

Jogo do Warriors x Lakers hoje: onde assistir e horário da NBA – 12/02

Um dos maiores clássicos do basquete norte-americano acontece neste sábado, 12 de fevereiro, na quadra do Chase Center, em San Franscico. As equipe de Golden State Warriors x Los Angeles Lakers se enfrentam pela temporada regular a partir das 22h30 (Horário de Brasília), na NBA. Confira a seguir onde assistir ao jogo de hoje.

Onde assistir Golden State Warriors x Los Angeles Lakers

O jogo entre Warriors x Lakers hoje vai contar com a transmissão da ESPN 2 (TV fechada) e o NBA League Pass (Serviço de Streaming) a partir das 22h30 pelo horário de Brasília neste sábado na NBA.

A plataforma está disponível no site da liga (www.watch.nba.com). Para ter acesso, basta acessar o portal, escolher qual pacote entre R$189 até R$419 atende as necessidades e assistir ao vivo a NBA onde e como quiser.

GOLDEN STATE WARRIORS

O elenco do Golden State coleciona duas derrotas seguidas nas últimas semanas depois de perder para o Utah Jazz e os Clippers. Agora, tem pela frente um dos seus maiores adversários pelos últimos anos na NBA, o grandioso time de Los Angeles, enquanto busca retomar o bom desempenho. Pela Conferência Oeste, está em segundo lugar com 41 vitórias e 15 jogos perdidos.

LOS ANGELES LAKERS

Do outro lado, o Lakers aparece em nona posição com 26 vitórias e 30 derrotas na temporada regular da NBA também pelo lado Oeste da tabela. Mesmo com LeBron James em quadra, o elenco de Los Angeles não consegue se firmar nas competições, colecionando também duas derrotas seguidas para os Bucks e Portland.

Jogos da NBA hoje

Onze confrontos da temporada regular vão ocorrer neste sábado na NBA entre as duas Conferências. Saiba quais quais são eles e onde assistir aos jogos de hoje na NBA.

New York Knicks x Portland Trail Blazers – 19h

Memphis Grizzlies x Charlotte Hornets – 21h

Sacramento Kings x Washington Wizards – 21h

San Antonio Spurs x New Orleans Pelicans – 21h

Cleveland Cavaliers x Philadelphia 76ers – 21h30

Denver Nuggets x Toronto Raptors – 21h30

Brooklyn Nets x Miami Heat – 22h

Oklahoma City Thunder x Chicago Bulls – 22h

Los Angeles Clippers x Dallas Mavericks – 22h30

Golden State Warriors x Los Angeles Lakers – 22h30

Phoenix Suns x Orlando Magic – 23h

Saiba quem são os maiores campeões da NBA na história