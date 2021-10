Jogo do Wizards x Nets: saiba onde assistir a NBA ao vivo hoje (25/10)

As equipes de Washington Wizards x Brooklyn Nets entram em quadra nesta segunda-feira, 25/10, a partir das 20h30 (horário de Brasília), na Barclays Center, pela temporada regular da NBA 2021/22. Saiba onde assistir ao vivo e online.

Onde assistir Wizards x Nets hoje na NBA?

A partida entre Washington Wizards e Brooklyn Nets terá transmissão ao vivo do canal SporTV 2, na TV fechada, disponível apenas em operadoras por assinatura, além do serviço de streaming NBA League Pass.

Horário: 20h30 (horário de Brasília)

Local: Barclays Center, cidade de Nova York, nos Estados Unidos

TV: SporTV 2

LiveStream: NBA League Pass (www.watch.nba.com) disponível por assinatura

Como chegam as equipes para o jogo de hoje?

O Washington Wizards apresenta um bom início de temporada na NBA 2021/22. Venceu o Toronto Raptors na estreia da competição e depois o Pacers na última semana. Hoje, o elenco da capital norte-americana promete utilizar os melhores atletas em quadra para conquistar a terceira vitória seguida e assim disparar na Conferência Leste.

Do outro lado, os Nets buscam a recuperação depois de perderem para os Hornets ontem sob o placar de 111 a 95 dentro de sua arena. Na temporada regular, o time do Brooklyn estreou com derrota para os Bucks, venceu o Philadelphia e, por fim, acabou superado pela equipe de Charlotte.

Jogos desta segunda-feira na temporada regular da NBA

Oito confrontos acontecem nesta segunda pela temporada regular da NBA em 2021/22. Entretanto, somente um contará com transmissão ao vivo na televisão para você acompanhar os lances.

Boston Celtics x Charlotte Hornets – 20h

Milwaukee Bucks x Indiana Pacers – 20h

Detroit Pistons x Atlanta Hawks – 20h30

Washington Wizards x Brooklyn Nets – 20h30 (SporTV 2)

Orlando Magic x Miami Heat – 20h30

Chicago Bulls x Toronto Raptors – 20h30

New Orleans Pelicans x Minnesota Timberwolves – 21h

Cleveland Cavaliers x Denver Nuggets – 22h

Portland Trail Blazzers x Los Angeles Clippers – 23h30

