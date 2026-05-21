Basquete

NBA hoje: onde assistir Knicks x Cavaliers no Jogo 2

Jogo acontece no Madison Square Garden, Manhattan, NY

jornalista Anny Malagolini, SEOEscrito por Anny Malagolini
onde assistir Knicks x Cavaliers no Jogo 2 Veja como assistir, acompanhar a transmissão, as linhas de apostas e nossa previsão para o placar final do Jogo 2 entre Knicks e Cavaliers na noite de quinta-feira no Madison Square Garden

Sob o teto do Madison Square Garden, New York Knicks e Cleveland Cavaliers reabrem o duelo nesta noite pelo Jogo 2 das Finais do Leste. Após uma virada épica de 22 pontos na estreia, os Knicks tentam fazer valer o mando de quadra e abrir 2 a 0, enquanto os Cavaliers, liderados por Donovan Mitchell, entram pressionados a corrigir o apagão do último jogo e provar que ainda têm pernas para encarar a série física em Manhattan. A bola sobe às 21h.

Os verdadeiros fãs de basquete que conheço estão em êxtase. As finais da Conferência Oeste da NBA já nos presentearam com três jogos emocionantes. A impressionante sequência de sete vitórias consecutivas do New York Knicks nas duas primeiras rodadas dos playoffs parecia estar chegando ao fim contra o Cleveland Cavaliers no Jogo 1 da Final da Conferência Leste.

Os Knicks precisavam de uma virada milagrosa e histórica, e foi exatamente isso que acabaram fazendo.

Com uma desvantagem de 22 pontos e menos de oito minutos para o fim do tempo regulamentar, os Knicks não desistiram e, contra todas as expectativas, reagiram para derrotar os Cavaliers por 115 a 104 na prorrogação, roubando a vitória no Jogo 1 diante de um Madison Square Garden lotado e fervoroso na noite de terça-feira.

A impressionante sequência de sete vitórias consecutivas do New York Knicks nas duas primeiras rodadas dos playoffs parecia estar chegando ao fim contra o Cleveland Cavaliers no Jogo 1 da Final da Conferência Leste.

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No quarto período, os Knicks engataram uma sequência inacreditável de 18 a 1, que incluiu uma cesta decisiva de dois pontos do armador Jalen Brunson, empatando o jogo a 19 segundos do fim e forçando a prorrogação.

Brunson marcou 38 pontos, a maior pontuação da partida, sua segunda maior marca nestes playoffs, enquanto continua a liderar a franquia em sua maior sequência de vitórias na pós-temporada na história, agora chegando a oito vitórias consecutivas após o imperdível Jogo 1.

Será que os Knicks conseguirão abrir 2 a 0 na série ou os Cavaliers empatarão a série antes de voltarem para casa para os próximos dois jogos?

Transmissão Knicks x Cavaliers

O jogo entre Knicks x Cavaliers está marcado para as 21h(horário de Brasília). A transmissão é da ESPN e Disney+, como também da NBA League Pass, streaming oficial da liga.

jornalista Anny Malagolini, SEO
Anny Malagolini

Anny Malagolini é jornalista com ampla experiência em produção de conteúdo digital e SEO. Atuou em redações como Campo Grande News, Correio do Estado e Midiamax, faz a estratégia editorial do portal DCI, com foco em audiência orgânica e conteúdo de autoridade.

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