Basquete

Onde assistir Lakers x Grizzlies e palpite do jogo de hoje sem LeBronba

O jogo começa às 23h (horário de Brasília)

Escrito por Anny Malagolini
Onde assistir Lakers x Grizzlies

Em confronto acirrado da Conferência Oeste no início da temporada, o Memphis Grizzlies receberá o Los Angeles Lakers na noite de sexta-feira, 31 de outubro. Aqui está tudo o que você precisa saber para assistir ao jogo, incluindo canal de TV, opções de streaming, horário de início e palpites.

Horário do jogo Grizzlies e Lakers e transmissão

O jogo da NBA entre o Memphis Grizzlies e o Los Angeles Lakers está marcado para começar às 22h30 (horário de Brasília). A partida será disputada no FedEx Forum, em Memphis, Tennessee, com capacidade para cerca de 18.000 torcedores.

Para quem procura opções de streaming, o jogo Grizzlies-Lakers pode ser assistido exclusivamente no Prime Video (teste grátis de 30 dias para novos assinantes).

O Los Angeles Lakers mais uma vez não contará com o ala LeBron James (problema nervoso), embora Luka Doncic (joelho/dedo) tenha sido listado como provável. O Memphis Grizzlies não poderá contar com o armador Scotty Pippen Jr. (dedo do pé) e o pivô Zach Edey (tornozelo). Os Lakers (3-2), que vêm de uma vitória por 116 a 115 sobre o Minnesota Vikings na quarta-feira, têm um retrospecto de 2-0 fora de casa nesta temporada. Os Grizzlies (3-2), que venceram o Phoenix Suns por 114 a 113 na quarta-feira, têm um retrospecto de 2-1 em casa.

Grizzlies x Lakers: spread, odds de apostas e muito mais

  • Diferença de pontos: Lakers -2,5
  • Linha de dinheiro: Lakers -145, Grizzlies +125
  • Mais/Menos: 239,5

