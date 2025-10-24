Onde assistir Lakers x Timberwolves hoje e se LeBron James joga

O Minnesota Timberwolves viaja para Los Angeles em busca da segunda derrota consecutiva em casa para o Lakers no início da temporada da NBA. O jogo de basquete está programado para começar às 23h (horário de Brasília).

Em qual canal assistir Lakers x Timberwolves

Os Lakers e os Timberwolves estão programados para começar às 23h, exclusivamente no Prime Video, que vem com um teste gratuito para novos usuários.

Os Timberwolves continuam sua trajetória na Costa Oeste em Los Angeles após derrotar o Trail Blazers em Portland (118-114) na estreia da temporada. Anthony Edwards teve uma atuação de destaque no primeiro jogo de sua sexta temporada na NBA, marcando 41 pontos, a maior pontuação da partida, com 14 de 28 arremessos de quadra, 5 de 10 de 3 pontos e 8 de 8 lances livres. Minnesota também fechou forte, com 30 pontos, enquanto Portland manteve a marca em 19.

Os Lakers enfrentaram um grande teste em sua estreia contra o Golden State Warriors, com LeBron James abrindo a temporada no banco por causa de uma ciática. Luka Doncic marcou 43 pontos contra Steph Curry e companhia, e Austin Reaves acrescentou 26, mas os Lakers não conseguiram marcar pontos suficientes além do seu Big 2 na derrota por 119 a 109. Vitórias precoces ajudarão os Lakers a superar a tempestade, mas eles são azarões por 3,5 pontos e podem ser alvo de críticas caso sofram sua segunda derrota consecutiva.

Qual é a lesão de LeBron James?

A equipe anunciou em 9 de outubro que LeBron James perderá o início de sua 23ª temporada devido a uma lesão no ciático. O que antes era descrito como “irritação nervosa no glúteo” durante o training camp e a pré-temporada foi agora diagnosticado como ciática grave , afastando o futuro membro do Hall da Fama.