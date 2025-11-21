Onde assistir Oklahoma City Thunder x Jazz e palpite de sexta

O Oklahoma City Thunder enfrenta o Utah Jazz nesta sexta-feira, 21 de novembro, no Delta Center, em Salt Lake City. Será o primeiro confronto da temporada entre as duas equipes. Este jogo também faz parte da fase de grupos do Grupo A da Conferência Oeste da NBA Cup de 2025.

Transmissão hoje do jogo Thunder x Jazz

O Oklahoma City Thunder enfrenta o Utah Jazz na sexta-feira, e se você está procurando informações para assistir, está com sorte! O duelo terá transmissão do NBA League Pass, a partir da meia-noite (horário de Brasília). Mais cedo tem jogo do Celtics.

O Oklahoma City Thunder teve um início de temporada impressionante, com um recorde de 15 vitórias e apenas uma derrota. A equipe enfrentará o Utah Jazz no Delta Center. Shai Gilgeous-Alexander lidera o Thunder, com uma média de 32 pontos por jogo. Chet Holmgren e Isaiah Hartenstein reforçam o garrafão. A recente vitória do Thunder sobre o Sacramento Kings demonstra a boa fase da equipe.

Do outro lado, o Utah Jazz ostenta um retrospecto de 5 vitórias e 9 derrotas. Lauri Markkanen é o cestinha da equipe, com média de 30,6 pontos por jogo. Keyonte George também contribui com 23 pontos e 7,1 assistências por partida. O Jazz busca se recuperar após a derrota para o Los Angeles Lakers. Este jogo será um teste de habilidade e estratégia para ambas as equipes. Os fãs podem acompanhar a partida pela KJZZ.

Previsões, palpites e probabilidades Thunder x Jazz

Thunder 133, Jazz 113: Este jogo promete ser mais divertido do que o normal. Quando o Jazz não está sofrendo placares absurdos, eles estão marcando muitos pontos. Markkanen recuperou seu valor de mercado. George deu um salto como cestinha. Dito isso, o Thunder e o Jazz estão em lados completamente opostos da NBA. Gilgeous-Alexander deve conseguir uma pontuação monstruosa. O mesmo vale para o resto do elenco. Há uma chance de o jogo ser equilibrado no primeiro tempo, mas o OKC deve dominar o segundo tempo.

Probabilidades: Thunder por 16,5 pontos

O/U: 236,5