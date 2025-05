Onde assistir Pacers x Cavaliers no jogo 4 da NBA hoje

No Jogo 4 da segunda rodada dos Playoffs da NBA hoje, o Cleveland Cavaliers enfrentará o Indiana Pacers, no Gainbridge Fieldhouse em Indianápolis, Indiana, às 21h. O confronto de domingo coloca os Cavaliers como favoritos por 5,5 pontos. O total de pontos do jogo é de 231.

Onde assistir Pacers x Cavaliers

O jogo Pacers x Cavaliers será transmitido ao vivo pela Amazon Prime Vídeo. Os fãs que desejam assistir a partida também podem se conectar ao serviço de streaming NBA League Pass, disponível no site oficial ou aplicativo.

Cleveland jogou sua melhor — e mais completa — partida da série para evitar cair na temida desvantagem de 3 a 0.

Mas ainda há dúvidas. O armador All-Star Darius Garland não estava o mesmo após retornar de uma lesão no dedo do pé que o obrigou a perder os quatro jogos anteriores dos Cavs, e o técnico Kenny Atkinson não tem certeza se, ou por quanto tempo, ele jogará na noite de domingo.

Os Pacers buscam um início e um desempenho muito melhores do que aqueles que o técnico Rick Carlisle criticou na sexta-feira à noite. Eles também precisam encontrar uma maneira de desacelerar Donovan Mitchell, que marcou 33, 48 e 43 pontos nos três primeiros jogos.

Além disso, eles precisam encontrar uma maneira de reacender o ala-armador All-Star Tyrese Haliburton. Ele teve pouca presença na sexta-feira, terminando com quatro pontos e cinco assistências.