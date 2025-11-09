Onde assistir Pacers x Warriors na NBA neste domingo (09/11/25)
Jogo tem transmissão ao vivo para o Brasil
O Indiana Pacers joga pela segunda noite consecutiva, desta vez visitando o Golden State Warriors. A única vitória do Indiana nesta temporada foi justamente contra os Warriors, em Indianápolis. Os Pacers venceram em Golden State nas últimas seis temporadas. Aqui está o que você precisa saber sobre o jogo.
Horário e transmissão Pacers x Warriors
Os Warriors recebem os atuais campeões da Conferência Leste, o Indiana Pacers, no Chase Center, neste domingo. Os Warriors chegam ao jogo de domingo com um retrospecto de 4-0 no Chase Center nesta temporada, mas perderam seus últimos quatro jogos contra os Pacers.
O jogo entre Pacers x Warriors terá transmissão na Disney+ e também no serviço da NBA, chamado de NBA Pass, em site oficial. A que horas começa o jogo entre Indiana Pacers e Golden State Warriors hoje à noite, 9 de novembro? O início da partida está marcado para às 22h30 (horário de Brasília).
Os fãs nos EUA podem acompanhar toda a ação entre o Golden State Warriors e o Indiana Pacers ao vivo na FDSN IN. eFubo (no mercado).
Taelon Peter (virilha) é dúvida. Pascal Siakam (descanso), Aaron Nesmith (antebraço), Johnny Furphy (pé), Quenton Jackson (músculo posterior da coxa), Bennedict Mathurin (pé), Obi Toppin (músculo posterior da coxa), Kam Jones (costas), TJ McConnell (músculo posterior da coxa) e Tyrese Haliburton (tendão de Aquiles) estão fora.