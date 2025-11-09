Basquete

Onde assistir Pacers x Warriors na NBA neste domingo (09/11/25)

Jogo tem transmissão ao vivo para o Brasil

Escrito por Anny Malagolini
Onde assistir Pacers x Warriors na NBA Foto: Getty Images

O Indiana Pacers joga pela segunda noite consecutiva, desta vez visitando o Golden State Warriors. A única vitória do Indiana nesta temporada foi justamente contra os Warriors, em Indianápolis. Os Pacers venceram em Golden State nas últimas seis temporadas. Aqui está o que você precisa saber sobre o jogo.

Horário e transmissão Pacers x Warriors

Os Warriors recebem os atuais campeões da Conferência Leste, o Indiana Pacers, no Chase Center, neste domingo. Os Warriors chegam ao jogo de domingo com um retrospecto de 4-0 no Chase Center nesta temporada, mas perderam seus últimos quatro jogos contra os Pacers.

O jogo entre Pacers x Warriors terá transmissão na Disney+ e também no serviço da NBA, chamado de NBA Pass, em site oficial. A que horas começa o jogo entre Indiana Pacers e Golden State Warriors hoje à noite, 9 de novembro? O início da partida está marcado para às 22h30 (horário de Brasília).

Os fãs nos EUA podem acompanhar toda a ação entre o Golden State Warriors e o Indiana Pacers ao vivo na FDSN IN. eFubo (no mercado).

Taelon Peter (virilha) é dúvida. Pascal Siakam (descanso), Aaron Nesmith (antebraço), Johnny Furphy (pé), Quenton Jackson (músculo posterior da coxa), Bennedict Mathurin (pé), Obi Toppin (músculo posterior da coxa), Kam Jones (costas), TJ McConnell (músculo posterior da coxa) e Tyrese Haliburton (tendão de Aquiles) estão fora.

Anny Malagolini

Anny Malagolini é jornalista com ampla experiência em produção de conteúdo digital e SEO. Atuou em redações como Campo Grande News, Correio do Estado e Midiamax, faz a estratégia editorial do portal DCI, com foco em audiência orgânica e conteúdo de autoridade.

Você pode gostar também

Onde Assistir Magic x Boston Celtics hoje na NBA e palpites

Onde assistir Chicago Bulls x 76ers: transmissão da NBA hoje e palpite

Transmissão Memphis Grizzlies x Pistons: onde assistir a NBA hoje

Transmissão Celtics x Jazz: onde assistir e horário da NBA hoje

Onde assistir Lakers x Heat na NBA hoje e se LeBron James joga

Onde assistir Lakers x Grizzlies e palpite do jogo de hoje sem LeBronba

Este site usa cookies para melhorar sua experiência. Vamos supor que você esteja de acordo com isso, mas você pode optar por não participar, se desejar. Aceito Mais detalhes