Playoffs da NBA 2023: como funciona, times classificados e data dos jogos

Confira as principais informações sobre os playoffs da NBA 2023. Foto: Reprodução Markus Spiske by Pexels

Com o fim da temporada regular, a NBA dá início na fase eliminatória. Seis equipes se classificaram de maneira direta aos playoffs da NBA, enquanto quatro vão brigar pelas últimas duas vagas no torneio Play-In, repescagem da liga de basquete. Confira as datas dos playoffs e como funciona a etapa final da temporada.

Como funciona os playoffs da NBA?

Os playoffs da NBA indicam a fase eliminatória da liga de basquete mais famosa do planeta. Oito elencos em cada conferência jogam os playoffs, sendo seis classificados de maneira direta e dois através do torneio Play-In, a repescagem do campeonato.

No total, sete jogos são disputados nos playoffs da NBA, onde o time que vencer quatro confrontos primeiro avança para a próxima fase. Na disputa, o time com a melhor campanha tem a vantagem de fazer o sétimo jogo em casa caso seja necessário. Depois da primeira rodada vem a semifinal e a final de cada conferência.

Os dois campeões de ambas as conferências, Leste e Oeste, se enfrentam nas finais da NBA.

Na Conferência Leste estão classificados os times Milwaukee Bucks, Boston Celtics, Philadelphia 76ers, Cleveland Cavaliers, New York Knicks e Brooklyn Nets enquanto Miami Heat, Atlanta Hawks, Toronto Raptors e Chicago Bulls jogam o Play-in.

Já pela Conferência Oeste, estão garantidos nos playoffs os elencos de Denver Nuggets, Memphis Grizzlies, Sacramento Kings, Phoenix Suns, Los Angeles Clippers e Golden State Warriors enquanto Lakers, Minnesota Timberwolves, Pelicans e Oklahoma jogarão o Play-in.

THE BRACKET IS SET 🍿 pic.twitter.com/j7Dn0yxXyy — NBA (@NBA) April 9, 2023

Quando começam os playoffs da NBA 2023?

Os jogos dos playoffs da NBA vão começar no sábado, 15 de abril, até o domingo, 18 de junho. Assim que o torneio Play-In acaba, a repescagem da liga de basquete, os oito classificados nos playoffs começam a jogar a série de sete jogos da temporada.

O chaveamento dos playoffs é definido pela própria NBA de acordo com a posição de cada clube nas conferências, ou seja, aquele que tem a melhor campanha claramente vai jogar contra o oitavo colocado.

Como funciona o play-in da NBA?

O torneio play-in da NBA funciona como uma espécie de repescagem para determinar o sétimo e o oitavo colocado aos playoffs de cada conferência. Foi criado durante a pandemia, em 2020, para evitar desigualdade entre os elencos.

Se classificam para o Play-In os times que terminaram da 7ª até a 10ª posição em cada conferência. Serão três jogos em cada conferência para um total de seis jogos.

A sétima e a oitava colocação da conferência se enfrentam em partida única, onde o vencedor se classifica para os playoffs e o perdedor tem uma última chance. Do outro lado, o nono e o décimo colocado disputam o Play-In, onde o perdedor está eliminado e o vencedor jogará contra o perdedor do outro duelo.

Ou seja, as equipes com a sétima e oitava posição terrão duas oportunidades de vencer um jogo para garantiram a vaga nos playoffs.

Jogos do torneio Play-in da NBA 2023

O Play-in será jogado de terça-feira, 11 de abril, até a sexta, 14 de abril, logo após o término da temporada regular e antes do início dos playoffs da NBA.

Confira a tabela de jogos do Play-in.

Terça-feira, 11 de abril:

Jogo 1 (Vencedor avança aos playoffs) — Atlanta Hawks x Miami Heat | 20h30 (horário de Brasília)

Jogo 2 (Vencedor vai para os playoffs) — Minnesota Timberwolves x LA Lakers | 23h (horário de Brasília)

Quarta-feira, 12 de abril:

Jogo 3 — Chicago Bulls x Toronto Raptors| 20h (horário de Brasília)

Jogo 4 — Oklahoma City Thudner x New Orleans Pelicans | 22h30 (horário de Brasília)

Sexta-feira, 14 de abril:

Vencedor do jogo 3 x Perdedor do jogo 1 - horário indefinido

Vencedor do jogo 4 x Perdedor do jogo 2 - horário indefinido

Classificação final

Com 58 vitórias e apenas 24 derroas, o Milwaukee Bucks obteve a melhor campanha geral da temporada regular na NBA, levando em consideração as duas conferências. O elenco de Wisconsin terminou em primeiro lugar na Conferência Leste.

Boston Celtics, Philadelphia 76ers e Cavaliers também garantiram a parte de cima do lado Leste, enquanto Denver Nuggets manteve-se na liderança da Conferência Oeste.

Os seis primeiros de cada conferência estão nos playoffs, enquanto do 7º ao 10º jogam o Play-In. Confira a classificação na NBA ao fim da temporada regular.

CONFERÊNCIA LESTE

1 Milwaukee Bucks - 58 vitórias e 24 derrotas

2 Boston Celtics - 57 vitórias e 25 derrotas

3 Philadelphia 76ers - 54 vitórias e 28 derrotas

4 Cleveland Cavaliers - 51 vitórias e 31 derrotas

5 New York Knicks - 47 vitórias e 35 derrotas

6 Brooklyn Nets - 45 vitórias e 37 derrotas

7 Miami Heat - 44 vitórias e 38 derrotas

8 Atlanta Hawks - 41 vitórias e 41 derrotas

9 Toronto Raptors - 41 vitórias e 41 derrotas

10 Chicago Bulls - 40 vitórias e 42 derrotas

11 Indiana Pacers - 35 vitórias e 47 derrotas

12 Washington Wizards - 35 vitórias e 47 derrotas

13 Orlando Magic - 34 vitórias e 48 derrotas

14 Charlotte Hornets - 27 vitórias e 55 derrotas

15 Detroit Pistons - 17 vitórias e 65 derrotas

CONFERÊNCIA OESTE

1 Denver Nuggets - 53 vitórias e 29 derrotas

2 Memphis Grizzlies - 51 vitórias e 31 derrotas

3 Sacramento Kings - 48 vitórias e 34 derrotas

4 Phoenix Suns - 45 vitórias e 37 derrotas

5 Los Angeles Clippers - 44 vitórias e 38 derrotas

6 Golden State Warriors - 44 vitórias e 38 derrotas

7 Los Angeles Lakers - 43 vitórias e 39 derrotas

8 Minnesota Timberwolves - 42 vitórias e 40 derrotas

9 New Orleans Pelicans - 42 vitórias e 40 derrotas

10 Oklahoma City Thunder - 40 vitórias e 42 derrotas

11 Dallas Mavericks - 38 vitórias e 44 derrotas

12 Utah Jazz - 37 vitórias e 45 derrotas

13 Portland Trail Blazers - 33 vitórias e 49 derrotas

14 Houston Rockets - 22 vitórias e 60 derrotas

15 San Antonio Spurs - 22 vitórias e 60 derrotas

Onde assistir a NBA?

Os jogos dos playoffs da NBA serão transmitidos nos canais BAND, na TV aberta, e ESPN, TNT e SporTV nas operadoras de TV por assinatura. Enquanto isso, as plataformas de streaming Amazon Prime, HBO Max, NBA League Pass e o canal da TNT Sports no Youtube também exibirão os duelos no Brasil.

Para todos os estados, a Bandeirantes exibe um jogo por rodada, sempre à noite, na TV aberta. Já os canais pagos transmitem diferentes partidas desde a fase classificatória até a final. Lembrando que o calendário das transmissões varia em cada semana.

Na internet, o torcedor pode curtir a NBA nos streamings Amazon Prime, HBO Max e NBA League Pass apenas se for assinante, enquanto o canal da TNT Sports no Youtube disponibiliza de graça a transmissão com imagens.

