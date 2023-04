Quem o Lakers vai enfrentar nos playoffs da NBA 2023

Time se classificou para os playoffs da NBA através do torneio Play-In, espécie de repescagem da liga de basquete

O Los Angeles Lakers está nos playoffs da NBA! Com LeBron James em quadra, o elenco da California venceu o Minnesota Timberwolves na prorrogação do Play-In por 108-102 e carimbou o passaporte para a fase final da liga de basquete. Esta é a sétima vaga da Conferência Oeste nos playoffs.

Na temporada passada, em 2022, o Lakers ficou fora dos playoffs. O time ocupou a 11ª posição e não conseguiu nem a vaga no Play-In da edição.

Lakers vai jogar contra quem nos playoffs da NBA?

O Los Angeles Lakers vai enfrentar o Memphis Grizzlies na primeira rodada dos playoffs da NBA em série de sete jogos, onde o time que vencer quatro primeiro avança para a fase seguinte.

Pela Conferência Oeste da NBA, o Grizzlies terminou em segundo lugar na classificação geral com 51 vitórias e 31 derrotas. O Lakers, por outro lado, está confirmado como o sétimo colocado com 43 vitórias e 39 derrotas.

Na temporada regular o time californiano não conseguiu a vaga direto para os playoffs e, por isso, teve que disputar o torneio Play-in contra o Minnesota Timberwolves. O Play-In é uma espécie de repescagem disputada pelo 7º até o 10º colocado. Duas vagas são garantidas em cada conferência.

O Lakers venceu o Minnesota e, por isso, fica com a vaga na Conferência Oeste. Resta apenas um lugar nos playoffs que pode ser do Timberwolves, Pelicans ou Oklahoma.

Quem são os maiores pontuadores da NBA na história?

Tabela de jogos

Classificado para os playoffs, o Lakers entra em quadra no próximo domingo, 16 de abril, para enfrentar o Grizzlies no primeiro jogo da série na primeira rodada. Serão sete confrontos se necessários. Quem ganhar quatro primeiro se classificada para a próxima fase, a semifinal da NBA nos playoffs.

Primeiro jogo:

Memphis Grizzlies x Los Angeles Lakers - 16h (horário de Brasília)

FedExForum, em Memphis, Tennessee

Com a classificação deste ano, o Los Angeles Lakers tem 62 aparições em playoffs da NBA, de acordo com dados do portal NBA. A sua última participação foi em 2021, quando se classificou para a primeira rodada após vencer o Play-In e garantir a sétima posição. Na primeira rodada, foi eliminado pelo Phoenix Suns por 4-2 na série. Na temporada passada, o elenco californiano não se classificou.

Foram 30 saídas antecipadas e 32 aparições nas finais.

Quantos títulos da NBA tem o Lakers?

O Lakers tem 17 títulos da NBA, empatado com o rival Boston Celtics como o maior campeão da história da liga de basquete norte-americana.

O primeiro título foi conquistado em 1948/49, um ano depois de ser fundado. O curioso é que, inicialmente, o Lakers era um clube de Minneapolis, no estado de Minnesota. Só depois de se mudar para Los Angeles, na Califórnia, é que a grandiosa história do time de basquete passou a ganhar novos capítulos.

O Lakers foi campeão da NBA nos anos de 1948/49, 1949/50, 1951/52, 1952/53, 1953/54, 1971/72, 1979/80, 1981/82, 1984/85, 1986/87, 1987/88, 1999/00, 2000/01, 2001/02, 2008/09, 2009/10 e 2019/20 pela última vez.

Onde assistir?

Os jogos do Lakers nos playoffs da NBA serão transmitidos nos canais ESPN, SporTV, TNT e nas plataformas de streaming Star Plus, HBO Max, NBA League Pass, Amazon Prime e no TNT Sports pelo Youtube.

Os canais estão disponíveis em operadoras de TV por assinatura como a Sky, Claro, Oi, Vivo e a DirecTV GO. Entre em contato com o seu operador para adquirir cada um na programação.

Já as plataformas de streaming só podem ser acessadas por assinantes. A única maneira de ver de graça é através do canal TNT Sports no Youtube.

