Transmissão Memphis Grizzlies x Pistons: onde assistir a NBA hoje

O Detroit Pistons enfrenta o Memphis Grizzlies nesta segunda-feira, 3, com início da partida no FedExForum, em Memphis, Tennessee, às 22h (horário de Brasília). Os Pistons são os favoritos jogando fora de casa.

Onde assistir Memphis Grizzlies x Pistons ao vivo

O jogo entre Memphis Grizzlies x Pistons não possui transmissão na TV. Entretanto, você pode assinar o serviço da NBA, chamado de NBA Pass, em site oficial, e assinar de acordo com os valores disponíveis. O início da partida está marcado para às 22h (horário de Brasília).

O jogo estará disponível no NBA League Pass para quem estiver fora da região. Para os fãs que estiverem na região, será possível assistir pela FanDuel Sports Network Detroit ou ouvir pela rádio 97.1 FM The Ticket. Se você tiver interesse em assinar a FanDuel Sports Network, pode obter um mês grátis com o código SBNFALL30.

Os Pistons agora têm um recorde de 4-2 após a vitória por 122 a 110 sobre o Dallas Mavericks na Cidade do México. Jalen Duren liderou a equipe, terminando com 33 pontos e 10 rebotes, enquanto Cade Cunningham adicionou 21 pontos e igualou sua melhor marca na carreira com 18 assistências na vitória.

Os Grizzlies têm um recorde de 3-4 e tentarão quebrar uma sequência de duas derrotas consecutivas esta noite. Eles sofreram uma derrota por 117 a 104 para o Toronto Raptors fora de casa ontem. Jaren Jackson Jr. liderou a equipe na derrota com 20 pontos e nove rebotes, além de contribuir com três assistências.

