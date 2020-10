Com desfalque no time mas com quatro estreias em campo, os bávaros venceram por 3 a 0 e avançam para a segunda fase da competição

Bayern de Munique estreia com vitória e avança na Copa da Alemanha

Em jogo válido pela primeira fase da Copa da Alemanha, o Bayern de Munique venceu o Duren por 3 a 0 nesta quinta-feira (15), na Allianz Arena, garantindo o passaporte para a próxima rodada. Com dois gols de Choupo-Moting e Muller, os anfitriões dominaram a partida contra o time da quinta divisão.

Desfalcado, o Bayern optou por dar chance as novas contratações com Choupo-Moting, Douglas Costa, Nubel, Marc Roca e Bouna Sarr, além de garotos do clube.

Em suma, o time de Munique acumula 20 troféus da competição.

Como foi a partida entre Bayern de Munique x Duren?

O primeiro tempo começou com os visitantes levando perigo ao Bayern. Entretanto, o jovem goleiro Nübel conseguiu evitar o gol.

Sem dificuldade, os anfitriões logo tomaram o domínio da partida. Aos 24 minutos, o estreante Choupo-Moting, ao receber passe de Sarr, abriu o placar e marcou o seu primeiro gol com a camisa vermelha.

Assim, o Bayern de Munique ganhou força e foi para cima dos rivais. Aos 36, o árbitro assinalou penalidade em favor do time da casa. Muller foi certeiro na cobrança e ampliou para 2 a 0.

No segundo tempo, mais Bayern de Munique no ataque. Mesmo com quinze jogadores indisponíveis, seja por lesão ou convocação, o atual campeão ainda conseguiu pressionar.

Na metade da etapa, por fim, Moting conseguiu marcar mais um, com o resultado em 3 a 0.

Eventualmente, até a apito final, o Bayern de Munique ainda contou com oportunidades claras para ampliar o placar, porém, sem sucesso.

Os bávaros só irão descobrir o oponente da próxima fase através de um sorteio, que será realizado nos próximos dias.

Confira as escalações:

Bayern de Munique: Nübel, Sarr, Boateng, Süle Davies; Martínez, Roca; Costa, Müller, Musiala; Choupo-Moting.

Duren: Jackmuth, Omerbasic, Sobiech, Weber, Becker, Wipperfürth; Antoski, Putz, Störmann; Simon, Brasnic.

Próximo desafio do Bayern de Munique

O clube tem pela frente a partida contra o Arminia Bielefeld no sábado (17), às 13h30, na Schüco Arena, pela 4ª rodada do Campeonato Alemão.

No campeonato, o Bayern ocupa a 4ª posição, com seis pontos, tendo assim duas vitórias e uma derrota. Atual campeão, sobretudo, conta com 30 títulos nacionais ao todo.