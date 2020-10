Veja o que rolou no Deadline Day, o último dia da janela europeia

Douglas Costa no Bayern de Munique, Cavani no Manchester United e Federico Chiesa na Juventus foram algumas das principais contratações do famoso Deadline Day

O mercado de transferências de verão é sem dúvidas o momento mais movimentado durante todo o futebol europeu, principalmente no último dia. O Deadline Day, ou seja, o dia do prazo, significa o prazo em que times aproveitam até o último minuto para fechar contratações.

Entretanto, nesta temporada 2020/21, devido ao coronavírus, o fim da janela aconteceu no início de outubro, precisamente na segunda-feira (05).

Todavia, confira a seguir quais foram as principais movimentações do último dia do mercado no futebol europeu.

Quais foram as principais transferências?

O Deadline Day foi lucrativo para muitos clubes, principalmente para o Bayern de Munique, visto que anunciaram quatro jogadores.

Surpreendentemente, Douglas Costa retorna ao clube alemão em empréstimo de um ano.

Eric Choupo-Moting é outro que chega para o atual campeão da Europa, em transferência livre com contrato seguindo até junho de 2021. Ele conhece o futebol alemão, visto que defendeu o Schalke 04, Mainz, Hamburgo e Nuremberg.

O lateral Bouna Sarr agora também faz parte do elenco bávaro até 2024. Ele estava no Olympique de Marseille.

Marc Roca, ex-jogador do Espanyol, agora também é um jogador do Red Devils.

No entanto, o Manchester United também mandou bem no Deadline Day, com três contratações ao proposito de melhorar na temporada.

O brasileiro Alex Telles assinou contrato por quatro anos com o time.

Facundo Pellistri também chega do Peñarol ao Manchester por cinco temporadas, com opção de extensão para mais um ano.

Após deixar o clube francês, sendo cogitado posteriormente no Grêmio, Cavani fechou a janela para o inglês, assinando contrato válido por um ano .

O Arsenal fez um bom negócio ao trazer Thomas Partey no Deadline Day. O meia estava no Atlético de Madrid desde 2012.

Outro inglês que também se deu bem foi o Everton. O líder garantiu o zagueiro Ben Godfrey por cinco anos, após temporada pelo Norwich, com a finalidade de turbinar a defesa.

A Juventus contratou Federico Chiesa, ex-Fiorentina, para integrar o seu elenco até 2022.

Por fim, o PSG também não deixou de anunciar no último momento e, inesperadamente, a equipe francesa adquiriu o meia brasileiro Rafinha, ex-Barcelona, até 2023.

Outras contratações no Deadline Day

Jeremy Doku se transferiu do Anderlecht, da Bélgica, para o Rennes, na França.

A Roma perde dois jogadores nesta temporada. Por empréstimo, Justin Kluivert vai em direção ao RB Leipzig. Diego Perotti agora faz parte do elenco do Fenerbahce.

Todavia, o Arsenal também perde dois atletas. Matteo Guendouzi foi emprestado pelo Arsenal para o Hertha Berlin. Já Lucas Torreira vai para o Atlético de Madrid.

O Ajax fechou contratação de Davy Klaassen, ex-Werder Bremen.

Todibo, jovem do Barcelona, jogará no Benfica por empréstimo.

Theo Walcott, ex-Everton, segue para o Southampton.