Bia Haddad campeã é do WTA de Birmingham 2022; veja a vitória

Mais uma conquista para o Brasil no tênis! A jovem Bia Haddad campeã do simples feminino no WTA de Birmingham, na Inglaterra, após a desistência da chinesa Shuai Zhang na manhã deste domingo, 19 de junho, na quadra de grama. Mais cedo, a brasileira superou a romena Simona Halep na semifinal. Veja como foi a conquista da brasileira no tênis a seguir.

Este é o segundo título de Bia no circuito inglês de WTA. Em junho, ela superou a norte-americana Alison Riske por dois sets a um, conquistando o seu primeiro troféu de uma grande competição.

Bia Haddad campeã do WTA de Birmingham 2022

A brasileira Bia Haddad campeã no WTA de Birmingham 2022 neste domingo ao vencer a chinesa Shuai Zhang, pela categoria simples feminino. Este é o segundo título no circuito inglês de WTA de Bia.

Após derrotar a romena Simona Halep na semifinal pela manhã, em Birmingham, Bia jogou contra a chinesa. Ela vencia o primeiro set por 5 a 4 quando, por dores no pescoço, Shuai desistiu da competição, entregando o troféu para a jovem brasileira na quadra de grama.

Com a vitória, Bia conquistou o poder de ser cabeça de chave no Grand Slam de Wimbledon, com início marcado para o dia 27 de junho, segunda-feira. Além disso, subiu para a 29ª posição do ranking da WTA.

A chinesa abriu vantagem no começo do primeiro set, mas Bia passou a sacar melhor e tomou o controle da disputa, deixando em 5 a 3 facilmente. A partir daí, a oponente passou a sentir dores que não a deixaram jogar.

Confira a vitória de Bia contra a romena na semifinal do WTA.

Match point da BAITA vitória de #BiaHaddad sobre Simona Halep. Significa MUITO pelo contexto da evolução: a romena ATROPELOU a brasileira na Austrália. Há cinco anos, Bia teve chances e sentiu a pressão em Wimbledon também contra a Halep. Que resultado! pic.twitter.com/nqqJtDktch — Break Point (@BreakPointBR) June 19, 2022

Caminho de Bia Haddad até o título

Para chegar até a grande final e ser campeã, Bia Haddad passou por grandes desafios no WTA 250 de Birmingham na temporada.

Ela entrou direto na fase de 32, enfrentando a tcheca Petra Kvitová. Por 2 sets a 0, garantiu-se na fase seguinte da competição do simples feminino. Depois, nas oitavas, venceu a polonesa Magdalena Frech por 3 sets a 1, em partida difícil, mas com a classificação do seu lado.

Nas quartas de final, ela deixou para trás a italiana Camila Giorgi por 2 sets a 0. Na semifinal enfrentou a romena Simona Halep, ex número um do mundo no ranking do tênis. Por conta da chuva, a partida foi adiada para o domingo, mesmo dia que a final.

Por 2 sets a 1, Bia venceu a campeã para disputar a final. Até aqui, na temporada, Bia acumula 10 vitórias seguidas, enfrentando grandes vencedoras na categoria.

O que é o WTA 250 de Birmingham?

O WTA é um torneio feminino de tênis. Assim como as tradicionais competições do esporte, o evento também conta com as qualificatórias, reunindo jovens tenistas de todos os lugares do mundo em busca da tão sonhada classificação para a primeira rodada de disputas.

Finalizada a fase classificatória, o chaveamento formado pela entidade indica cada um dos confrontos logo na rodada inicial. Depois, as trinta e quatro vencedoras avançam para a fase de 32, disputado em partida única por dois dias, valendo tudo ou nada pela busca do tão sonhado troféu.

Dessa maneira, as dezesseis ganhadoras dos confrontos avançam para as oitavas de final. Assim, seguem para as quartas, depois a semifinal e por fim as finalistas disputam a tão esperada decisão.

Os oito melhores tenistas melhores avançam para as quartas de final e, assim, as semifinais acontecem na competição.

Diferente do masculino, o tênis feminino tem apenas dois sets, podendo ir até o terceiro se necessário em caso de desempate. O WTA também oferece as duplas femininas, começando com as oitavas de final, seguindo para quartas, semifinal e a final da temporada.

