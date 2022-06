Jogos de hoje ao vivo: onde assistir futebol neste domingo (19/06)

A agenda dos jogos de hoje ao vivo apresenta uma programação diversificada neste domingo, 19 de junho, para o torcedor curtir durante todo o dia. São confrontos do Campeonato Paulista na Segunda Divisão até o Campeonato Argentino, no futebol internacional. Confira a seguir o guia que o portal DCI preparou para você com todos os jogos de hoje ao vivo para assistir.

Pela manhã, o futebol brasileiro domina a agenda, assim como a Série C, D do Brasileirão e os estaduais com transmissão ao vivo pela TV e também online. A partir do período da tarde e também a noite, você confere outros jogos da primeira, segunda e terceira divisão do futebol brasileiro e os torneios sul-americano.

Acompanhe o guia completo do DCI sobre os jogos de hoje ao vivo.

Onde assistir aos jogos de hoje ao vivo do Brasileirão

Atlético MG x Flamengo Brasileirão série A

Horário: 16h

Onde assistir: Globo e Premiere

Corinthians x Goiás – Brasileirão série A

Horário: 16h

Onde assistir: Globo e Premiere

Coritiba x Athletico PR – Brasileirão série A

Horário: 16h

Onde assistir: Globo e Premiere

Internacional x Botafogo – Brasileirão série A

Horário: 18h

Onde assistir: Premiere

Fortaleza x América MG – Brasileirão série A

Horário: 18h

Onde assistir: Premiere

Atlético GO x Juventude – Brasileirão série A

Horário: 18h

Onde assistir: Premiere

Fluminense x Avaí – Brasileirão série A

Horário: 19h

Onde assistir: SporTV e Premiere

Guarani x CSA – Brasileirão série B

Horário: 11h

Onde assistir: SporTV e Premiere

Mirassol x São José RS – Brasileirão série C

Horário: 11h

Onde assistir: NSports

Botafogo PB xAtlético CE – Brasileirão série C

Horário: 16h

Onde assistir: NSports

Vitória x Botafogo SP – Brasileirão série C

Horário: 17h

Onde assistir: DAZN

Remo x Altos – Brasileirão série C

Horário: 19h

Onde assistir: DAZN

Operário VG x Ação – Brasileirão série D

Horário: 12h

Onde assistir: InStat TV

Nova Venécia x Real Noroeste – Brasileirão série D

Horário: 15h

Onde assistir: InStat TV

São Raimundo RR x Amazonas – Brasileirão série D

Horário: 16h

Onde assistir: InStat TV

Afogados x Retrô – Brasileirão série D

Horário: 16h

Onde assistir: InStat TV

Sousa x Icasa – Brasileirão série D

Horário: 16h

Onde assistir: InStat TV

CSE x ASA – Brasileirão série D

Horário: 16h

Onde assistir: InStat TV

Santa Cruz x Jacuipense – Brasileirão série D

Horário: 16h

Onde assistir: InStat TV

Cianorte x São Bernardo – Brasileirão série D

Horário: 16h

Onde assistir: InStat TV

Costa Rica x Anápolis – Brasileirão série D

Horário: 16h30

Onde assistir: InStat TV

Moto Club x Tocantinópolis – Brasileirão série D

Horário: 17h

Onde assistir: InStat TV

Rio Branco x Náutico RR – Brasileirão série D

Horário: 18h

Onde assistir: InStat TV

Santos x RB Bragantino – Brasileirão Feminino

Horário: 10h

Onde assistir: Eleven Sports

Esmac x Cruzeiro – Brasileirão Feminino

Horário: 10h

Onde assistir: Eleven Sports

Cresspom x Palmeiras – Brasileirão Feminino

Horário: 11h

Onde assistir: Eleven Sports

Real Brasília x São José SP – Brasileirão Feminino

Horário: 15h

Onde assistir: Eleven Sports

Bahia x Vasco – Brasileirão Feminino A2

Horário: 15h

Onde assistir: Eleven Sports

Ceará x Fortaleza – Brasileirão Feminino A2

Horário: 15h

Onde assistir: Eleven Sports

Real Ariquemes x Cefama – Brasileirão Feminino A2

Horário: 16h30

Onde assistir: Eleven Sports

Náutico x Sport – Brasileirão Feminino A3

Horário: 15h

Onde assistir: Eleven Sports

Cabofriense x Vila Nova – Brasileirão Feminino A3

Horário: 15h

Onde assistir: Eleven Sports

Criciúma x Ipatinga – Brasileirão Feminino A3

Horário: 15h

Onde assistir: Eleven Sports

Flamengo de São Paulo x Juventude – Brasileirão Feminino A3

Horário: 15h

Onde assistir: Eleven Sports

Menina Olímpica x União RN – Brasileirão Feminino A3

Horário: 15h

Onde assistir: Eleven Sports

Toledo x Coritiba – Brasileirão Feminino A3

Horário: 15h30

Onde assistir: Eleven Sports

3B Sport x São Raimundo – Brasileirão Feminino A3

Horário: 16h

Onde assistir: Eleven Sports

Chapecoense x RB Bragantino – Brasileirão Sub-20

Horário: 10h

Onde assistir: Eleven Sports

Palmeiras x Flamengo – Brasileirão Sub-20

Horário: 11h

Onde assistir: BAND

Semifinal e Final – Final da Copa do Brasil Sub-17

Horário: 08h e 13h

Onde assistir: SporTV

Varginha x Democrata SL – Campeonato Mineiro Segunda Divisão

Horário: 10h

Onde assistir: TV da Federação Mineira de Futebol

União São João x Paulista – Campeonato Paulista Segunda Divisão

Horário: 10h

Onde assistir: TV Paulistão Play e Eleven Sports

Fernandópolis x Catanduva – Campeonato Paulista Segunda Divisão

Horário: 10h

Onde assistir: TV Paulistão Play e Eleven Sports

Francana x Batatais – Campeonato Paulista Segunda Divisão

Horário: 10h

Onde assistir: TV Paulistão Play e Eleven Sports

Taquaritinga x São Carlense – Campeonato Paulista Segunda Divisão

Horário: 10h

Onde assistir: TV Paulistão Play e Eleven Sports

Osvaldo Cruz x Vocem – Campeonato Paulista Segunda Divisão

Horário: 10h

Onde assistir: TV Paulistão Play e Eleven Sports

Assisense x Grêmio Prudente – Campeonato Paulista Segunda Divisão

Horário: 10h

Onde assistir: TV Paulistão Play e Eleven Sports

São Carlos x XV de Jaú – Campeonato Paulista Segunda Divisão

Horário: 15h

Onde assistir: TV Paulistão Play e Eleven Sports

Itararé x Santacruzense – Campeonato Paulista Segunda Divisão

Horário: 15h

Onde assistir: TV Paulistão Play e Eleven Sports

Mauaense x Colorado Caieiras – Campeonato Paulista Segunda Divisão

Horário: 15h

Onde assistir: TV Paulistão Play e Eleven Sports

Caravaggio x Criciúma – Campeonato Catarinense Segunda Divisão

Horário: 15h

Onde assistir: Eleven Sports

Blumenau x Inter de Lages – Campeonato Catarinense Segunda Divisão

Horário: 15h

Onde assistir: Eleven Sports

Vilavelhense x GEL – Copa Espírito Santo

Horário: 10h30

Onde assistir: Eleven Sports

Jogos de hoje ao vivo no futebol internacional

Tenerife x Getafe – Campeonato Espanhol Segunda Divisão

Horário: 16h

Onde assistir: ESPN 3 e Star +

Union de Santa Fé x River Plate – Campeonato Argentino

Horário: 18h

Onde assistir: ESPN 4 e Star +

Barracas Central x Boca Juniors – Campeonato Argentino

Horário: 21h30

Onde assistir: ESPN 4 e Star +

Manchester City Torque x Rentistas – Campeonato Uruguaio

Horário: 10h

Onde assistir: Star +

Dep. Maldonado x Peñarol – Campeonato Uruguaio

Horário: 17h

Onde assistir: Star +

Cerrito x Defensor – Campeonato Uruguaio

Horário: 20h

Onde assistir: Star +

Montevideo x Villa Española – Campeonato Uruguaio Segunda Divisão

Horário: 15h

Onde assistir: Star +

Racing x Central Español – Campeonato Uruguaio Segunda Divisão

Horário: 12h30

Onde assistir: Star +

Uzbequistão x Arábia Saudita – Copa da Ásia Sub-23

Horário: 10h

Onde assistir: Star +

Sérvia x Israel – Eurocopa sub-19

Horário: 12h30

Onde assistir: Star +

General Velásquez x Universidad de Chile – Copa Chile

Horário: 16h30

Onde assistir: Star +

Binacional x Alianza Lima – Campeonato Peruano

Horário: 17h15

Onde assistir: Star +

Atlanta United x Inter Miami – MLS

Horário: 16h

Onde assistir: ESPN 4 e Star +

New York City x Colorado Rapids – MLS

Horário: 18h

Onde assistir: DAZN

Nashville x Sporting KC – MLS

Horário: 19h

Onde assistir: DAZN

NE Revolution x Minnesota United – MLS

Horário: 21h

Onde assistir: DAZN

El Salvador x Guatemala – CONCACAF sub-20

Horário: 17h

Onde assistir: Star +

Haiti x Trinidad e Tobago – CONCACAF sub-20

Horário: 19h

Onde assistir: Star +

Panamá x Aruba – CONCACAF sub-20

Horário: 21h30

Onde assistir: Star +

México x Suriname – CONCACAF sub-20

Horário: 23h30

Onde assistir: Star +

