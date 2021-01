Brasil de Pelotas x Avaí (8/1): confira onde assistir o jogo e escalações

Brasil de Pelotas x Avaí se enfrentam nesta sexta-feira (8), pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. A bola rola a partir das 16h, no Estádio Bento Freitas, em Pelotas. Veja onde assistir o confronto.

Onde assistir Brasil de Pelotas x Avaí?

A partida entre Brasil de Pelotas x Avaí não terá transmissão da TV aberta. No entanto, SporTV na TV fechada, e o Premiere, no pay-per-view, transmitem o jogo para todo o Brasil.

Como as equipes chegam para o duelo?

O Brasil de Pelotas não perde há cinco rodadas da Série B. Neste período, a equipe então acumulou dois empates e três vitórias. Distante do G-4, o time gaúcho está na décima posição, mas com 44 pontos, a oito, da zona de classificação à Série A. Na última rodada, o Xavante empatou com a vice-líder, Chapecoense, fora de casa, em 0 a 0.

Assim como o Rubro-negro, o Avaí também soma 44 pontos na competição. No entanto, os catarinenses ficam uma posição a cima, por conta do número de vitórias: 13 contra 10. Vindo de duas derrotas seguidas, o Leão da Ilha perdeu na última rodada para o CRB, na Ressacada,

Escalações de Brasil de Pelotas x Avaí

Para o confronto contra o Avaí, o treinador Cláudio Tencati, deve então repetir a escalação da equipe que empatou com a Chape, na última rodada.

Brasil de Pelotas: Matheus Nogueira; Rodrigo Ferreira, Diego Ivo, Héverton, Bruno Santos; Bruno Matias, Sousa, Rafael Vinicius; Thalles, Dellatorre, Luiz Henrique.

Já o técnico Claudinei Oliveira, deve ir a campo para enfrentar o Brasil de Pelotas, nesta sexta (8), às 16h, no Estádio Bento Freitas, com os jogadores:

Avaí: Glédson; Iury, Fagner Alemão, Alan Costa, Ramon Pereira; Ralf, Pedro Castro, Vinícius Leite, Luan Silva, Bruno Silva; Rodrigão