Brasil x Bolívia nas Eliminatórias da Copa: saiba onde assistir

Com Neymar em dúvida, Seleção Brasileira precisa vencer o primeiro desafio rumo à Copa do Mundo de 2022

Brasil e Bolívia entram em campo nesta sexta-feira (09) às 21h30, na Neo Química Arena, em São Paulo, pela 1ª rodada nas Eliminatórias da Copa do Mundo.

O time do Brasil participou de todas as edições da competição. O técnico Tite busca manter esse resultado positivo. No histórico, o Brasil se da melhor.

Como o Brasil entra em campo e quais os desfalques?

Neymar é dúvida para o jogo de hoje, pois sentiu dores. Portanto não deve entrar em campo.

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Com a ausência confirmada, o meia Everton Ribeiro vestirá a camisa de número 10.

No gol, Ederson é titular. Entretanto, Tite confirmou o goleiro do Palmeiras como titular.

No meio, o treinador confirmou também Douglas Luiz. Todavia, também devem aparecer Casemiro e Phillipe Coutinho.

Na defesa, a dupla do PSG, Marquinhos e Thiago Silva são unanimidades. Nas laterais, Tite adotará Danilo e Renan Lodi.

Todavia, no ataque, Everton Cebolinha e Roberto Firmino devem se juntar à Neymar, ou Everton Ribeiro, se substituir o camisa 10.

E a Bolívia?

Conforme informações do portal Globo Esporte, muitos dos principais jogadores da Bolívia não participarão do jogo contra o Brasil.

Contudo, lesões e competições nacionais e internacionais são os principais motivos, mas principalmente com o intuito de serem poupados.

Enfim, a equipe que deve ir em campo:

Lampe; Jose Sagrado, Valverde, Carrasco, Sagredo; Ánez, Wayar, Junior Sánchez; Jhasmani Campos, Boris Céspedes e Saucedo.

Histórico de confrontos entre Brasil e Bolívia

Entre Brasil e Bolívia, são 30 jogos, com 21 vitórias brasileiras, quatro empates e cinco derrotas para os bolivianos.

Ademais, no quesito gols, o Brasil marcou 99 gols e tomou 25.

Onde assistir Brasil e Bolívia?

A Rede Globo transmitirá a partida em todo o país. O Sportv, canal pago, também transmite.

Ademais, diferentes websites realizam transmissões de minuto a minuto.