Eliminatórias da Copa do Mundo 2022: datas, jogos e o que muda

Após o adiamento das Eliminatórias Sul-americanas devido à pandemia do coronavírus, CONMEBOL definiu as datas das duas primeiras rodadas; Tite fez uma nova convocação para os jogos.

As Eliminatórias Sul-americana para a Copa do Mundo já têm data para começar. A CONMEBOL anunciou o início da competição para o dia 8 de outubro. No entanto, a Seleção Brasileira entra em campo apenas no dia 9, contra a Bolívia, na Neo Química Arena.

Realizada sempre nas datas FIFA, as Eliminatórias Sul-americanas servem para classificar as seleções afiliadas à CONMEBOL para a disputa da Copa.

A Copa do Mundo acontece a cada quatro anos, e a próxima edição – Qatar 2022 – será entre os dias 21 de novembro à 18 de dezembro.

A princípio, as Eliminatórias Sul-americanas começariam em março, mas a CONMEBOL precisou adiar devido à pandemia do coronavírus.

O que muda nas Eliminatórias da Copa do Mundo 2022?

Mesmo com a pandemia, a CONMEBOL manteve o torneio conforme os moldes da edição anterior.

Assim como nas Eliminatórias para Copa de 2018, a competição reunirá 10 seleções e será disputada por pontos corridos no formato todos contra todos.

Dessa forma, todas as seleções se enfrentam, em jogos de ida e volta.

A Seleção Brasileira fará no total 18 partidas, entretanto nove serão em território nacional.

As dez seleções afiliadas à CONMEBOL que disputam as Eliminatórias Sul-americanas são:

Argentina

Bolívia

Brasil

Chile

Colômbia

Equador

Paraguai

Peru

Uruguai

Venezuela

As quatro primeiras seleções garantem vaga direta à Copa do Mundo, mas a quinta colocada também pode estar no torneio.

De acordo com o regulamento das Eliminatórias, a seleção que ficar em quinto, participa da repescagem para a Copa.

No entanto, a repescagem funciona no sistema mata-mata. Quem vencer, carimba sua vaga.

Confira os jogos da primeira rodada:

Uruguai x Chile – 8 de outubro

Colômbia x Venezuela – 8 de outubro

Brasil x Bolívia – 9 de outubro

Paraguai x Peru – 8 de outubro

Argentina x Equador – 8 de outubro

Jogos da segunda rodada

Bolívia x Argentina – 13 de outubro

Equador x Uruguai – 13 de outubro

Venezuela x Paraguai – 13 de outubro

Chile x Colômbia – 13 de outubro

Peru x Brasil – 13 de outubro

Seleção Brasileira – Eliminatórias da Copa do Mundo 2022

O técnico da Seleção, Tite, anunciou na tarde desta sexta (23), a lista de convocados para os dois primeiros duelos das Eliminatórias.

Tite já havia convocado os jogadores, mas precisou refazer a lista após o adiamento dos jogos.

Primeiramente, o Brasil enfrenta a Bolívia no dia 9, e no dia 13 joga contra o Peru, fora de casa.

A princípio, a primeira partida estava prevista para ser na Arena Pernambuco e, posteriormente, no Maracanã.

No entanto, o jogo contra a Bolívia foi alterado para o estádio do Corinthians, sem presença de público.

Novidades na convocação

A novidade na lista do treinador ficou por conta da convocação de Gabriel Menino. Jogador do Palmeiras, o atleta de 19 anos foi convocado pela primeira vez.

Embora seja meia, Menino foi convocado para atuar na lateral direita, função que ele já exerceu no alviverde.

Mas além do jovem, quatro atletas que atuam no futebol brasileiro foram chamados para as Eliminatórias.

Confira a lista completa para as Eliminatórias da Copa do Mundo 2022

Goleiros:

Alisson (Liverpool)

Santos (Athletico-PR)

Weverton (Palmeiras)

Laterais:

Danilo (Juventus)

Gabriel Menino (Palmeiras)

Alex Telles (Porto)

Renan Lodi (Atlético de Madrid)

Zagueiros:

Thiago Silva (Chelsea)

Marquinhos (PSG)

Felipe (Atlético de Madrid)

Rodrigo Caio (Flamengo)

Meias

Casemiro (Real Madrid)

Fabinho (Liverpool)

Bruno Guimarães (Lyon)

Douglas Luiz (Aston Villa)

Philippe Coutinho (Barcelona)

Éverton Ribeiro (Flamengo)

Atacantes:

Gabriel Jesus (Manchester City)

Rodrygo (Real Madrid)

Neymar (PSG)

Everton (Benfica)

Roberto Firmino (Liverpool)

Richarlison (Everton)