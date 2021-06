Brasil x Japão: como assistir a semi da Liga das Nações de vôlei feminino

Após a fase classificatória, é hora de disputar a semifinal em busca do título inédito. O time feminino do Brasil entra em quadra nesta quinta-feira (24), a partir das 11h (horário de Brasília), para enfrentar o Japão, em Rimini, na Itália, pela semifinal da Liga das Nações de vôlei feminino em 2021. Quem vencer, joga contra Estados Unidos ou Turquia na grande final da competição. Então, saiba onde assistir ao jogo do Brasil hoje ao vivo.

Onde assistir ao jogo do Brasil x Japão na Liga das Nações de Vôlei Feminino?

A partida entre Brasil x Japão é válida pela semifinal da Liga das Nações de vôlei feminino nesta quinta-feira (24), a partir das 11h (horário de Brasília). O jogo tem transmissão ao vivo do canal SporTV 2, disponível apenas em operadoras de TV por assinatura.

CLARO TV: 38 / 538

OI TV: 38

SKY: 38 / 438

VIVO TV: 38 / 338 / 818 / 538

DIRECT TV: 2135

Como funciona a Liga das Nações?

A Liga das Nações de Vôlei surgiu em 2017 com o intuito de substituir oficialmente os torneios Grand Prix, no feminino, e o Mundial no masculino, reunindo seleções de todo o mundo que são filiadas na Federação Internacional de Voleibol, a FIVB, desde 2018. Primeiramente, as 16 seleções disputam a fase classificatória onde os quatro primeiros colocados avançam até as semifinais e, por fim, a final.

O Brasil terminou a fase classificatória em segundo lugar com 40 pontos e, por isso, enfrenta o Japão, que terminou logo atrás com 33. Ao todo, as brasileiras venceram 13 jogos e perderam apenas duas derrotas, sendo para a China e Estados Unidos. Agora, vai enfrentar ou Turquia ou Estados Unidos na final da Liga das Nações em 2021.

Veja a classificação da Liga das Nações de vôlei feminino em 2021

1 Estados Unidos – 42 pontos

2 Brasil – 40 pontos

3 Japão – 33 pontos

4 Turquia – 30 pontos

5 China – 30 pontos

6 República Dominicana – 29 pontos

7 Holanda – 24 pontos

8 Rússia – 24 pontos

9 Bélgica – 19 pontos

10 Alemanha – 16 pontos

11 Polônia – 15 pontos

12 Itália – 16 pontos

13 Sérvia – 14 pontos

14 Canadá – 11 pontos

15 Coréia do Sul – 10 pontos

16 Tailândia – 6 pontos

