CBF antecipa jogo entre São Paulo e Sport pela 24ª rodada do Brasileirão

A CBF alterou o horário do jogo entre São Paulo e Sport, válido pela 24ª rodada do Brasileirão. Inicialmente, o confronto estava marcado para este domingo (6), às 20h30, no Estádio do Morumbi. No entanto, a entidade antecipou a partida para às 16h, mas no mesmo local.

Por que a mudança no horário do jogo de São Paulo e Sport?

À princípio, Santos e Palmeiras jogariam às 16h, do domingo (5), na Vila Belmiro. Entretanto, devido ao compromisso de ambas as equipes na Libertadores no meio da semana que vem, a entidade máxima do futebol brasileiro decidiu por antecipar o confronto para sábado, às 17h.

Por conta disso, o horário nobre das 16h ficaria apenas com o confronto entre Grêmio x Vasco, em Porto Alegre, e não haveria compromisso de nenhuma equipe paulista, visto que o Corinthians abriu a rodada na quarta-feira (2), no empate em 1 a 1 com o Fortaleza.

Então, à pedido da Rede Globo, a partida entre São Paulo e Sport foi antecipada e deixará de ser transmitida apenas pelo Premiere.

+ Santos e Palmeiras se enfrentam no Brasileirão, em rodada de clássicos

Onde assistir jogo entre São Paulo x Sport?

Com a antecipação do jogo entre São Paulo x Sport para às 16h, a Rede Globo fará transmissão da partida. No entanto, o Premiere também exibirá o confronto no pay-per-view.

São Paulo busca manter liderança

Atualmente líder do Campeonato Brasileiro, o São Paulo buscará manter o primeiro lugar da competição. A equipe tem 44 pontos, dois a mais que o vice-líder, Atlético Mineiro. No entanto, os paulistas somam uma partida a menos do que o Galo – jogo este previsto para acontecer na quarta (9), contra o Botafogo.

Já o Sport amarga a 16ª colocação do campeonato. Com 25 pontos, o Leão tem um ponto a mais que o Vasco, clube que abre a zona do rebaixamento do Brasileirão. Para piorar o cenário dos pernambucanos, a equipe de Jair Ventura não vence há quatro jogos, e acumula três derrotas seguidas.

Jogos do domingo (6)

Além de São Paulo x Sport, mais duas partidas ocorrem no domingo (6). Assim como no confronto do Morumbi, Grêmio e Vasco se enfrentam às 16h, em Porto Alegre. Logo depois, Atlético Mineiro e Internacional se enfrentam no Mineirão, às 18h.