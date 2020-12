Santos e Palmeiras se enfrentam no Brasileirão, em rodada de clássicos

Na briga direta pelo G-4 do Brasileirão, Santos e Palmeiras se enfrentam neste sábado (5), às 17h, na Vila Belmiro. Enquanto o Peixe é o sexto colocado, com 37 pontos, o Alviverde é o quinto, mas com a mesma pontuação. Quem vencer, pode ocupar o terceiro lugar do Campeonato Brasileiro, que atualmente é do Flamengo, caso os cariocas e o Internacional (quarto colocado) não vençam seus compromissos.

Assim como os dois clubes, o Colorado também tem 37 pontos, no entanto fica em quarto lugar pelo saldo de gols; e o Grêmio também possui a mesma soma de pontos, mas fica em sétimo pelo número de vitórias.

Onde assistir Santos x Palmeiras no Brasileirão?

O Clássico da Saudade, como é popularmente conhecido o jogo entre Santos e Palmeiras, não terá transmissão da TV aberta. No entanto, o Premiere exibe a partida na TV fechada. Everaldo Marques narra o confronto, mas com comentários de Renata Mendonça e Maurício Noriega.

Assim como o Premiere, a TNT exibe o jogo nos canais fechados, que também terá transmissão do EI Plus.

Escalações

SANTOS

GOL – John;

DEF – Pará, Lucas Veríssimo, Luan Peres e Felipe Jonatan;

MEI – Alison, Diego Pituca e Soteldo (Jean Mota);

ATA – Marinho, Kaio Jorge e Lucas Braga (Soteldo).

PALMEIRAS

GOL – Weverton;

DEF – Mayke, Emerson Santos, Alan Empereur e Viña;

MEI – Luan, Zé Rafael, Raphael Veiga e Lucas Lima;

ATA – Gabriel Veron e Willian.

Brasileirão: jogos de hoje, além de Santos e Palmeiras

A 24ª rodada do Campeonato Brasileiro começou na quarta-feira (2). No entanto, o empate em 0 a 0 entre Fortaleza e Corinthians foi o único jogo do dia.

Para este sábado, além então de Santos e Palmeiras, mais quatro jogos estão programados no Brasileirão. Assim como o Clássico da Saudade, outro clássico acontece hoje, e às 17h. Botafogo e Flamengo se enfrentam no Nilton Santos, com o Fla buscando se aproximar do líder São Paulo, e o Fogão tentando escapar do Z-4.

Fluminense x Athletico Paranaense e Bahia x Ceará, são os confrontos programados para às 19h. Logo depois, às 21h, Coritiba e Red Bull Bragantino finalizam as partidas do sábado.