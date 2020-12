Classificação do Brasileirão: veja como ficou a tabela após a 24ª rodada

A 24ª rodada do Brasileirão chegou ao fim na noite desta segunda-feira (07). Depois de dois clássicos estaduais e confrontos diretos, o campeonato segue com o mesmo líder: o São Paulo. Mesmo com um jogo a menos, o tricolor abriu vantagem de quatro pontos para o vice-líder, o Galo. Ademais, veja como está a classificação do Brasileirão.

No clássico carioca, o Flamengo venceu o Botafogo e garantiu os três pontos. Enquanto isso, Palmeiras e Santos ficaram no empate, caindo na tabela. Na próxima rodada, dois clássicos também acontecem.

Como fica a tabela do Brasileirão?

Abrindo a 24ª rodada, o Corinthians visitou o Fortaleza na quarta-feira (04), mas saiu de lá com apenas um ponto, empate sem gols. Com esse resultado, a equipe paulista está em 11º, com trinta pontos.

No Clássico da Rivalidade, o Flamengo venceu o Botafogo por 1 a 0 e diminuiu a vantagem do Galo para um ponto. Em terceiro lugar, o Mengão possui quarenta e dois pontos, ou seja, cinco a menos que o líder.

Enquanto isso, no Clássico da Saudade, Santos e Palmeiras empataram em 2 a 2 em partida na Vila Belmiro. Assim, ambas as equipes terminam a rodada com trinta e oito pontos, com o Palmeiras em 7º e o time santista em 8º.

No domingo (06), o São Paulo entrou em campo empenhado a vencer o Sport para, dessa maneira, seguir na liderança do Brasileirão. E funcionou. Por 1 a 0, o tricolor foi para quarenta e sete pontos, uma vantagem de quatro pontos para o segundo colocado.

O Grêmio também se deu bem nesta 24ª rodada. Goleando o Vasco por 4 a 0, a equipe comandada por Renato Gaúcho pula para a 4ª posição, com quarenta pontos.

No confronto entre Atlético-MG e Internacional, o jogo foi eletrizante, mas o resultado acabou em 2 a 2. Dessa forma, o time mineiro segue em segundo lugar, com quarenta e três pontos. Ademais, o Inter cai para 6º, com trinta e oito.

Confira a Classificação do Brasileirão 2020 atualizada

1 São Paulo – 47 pontos

2 Atlético-MG – 43 pontos

3 Flamengo – 42 pontos

4 Grêmio – 40 pontos

5 Fluminense – 39 pontos

6 Internacional –38 pontos

7 Palmeiras – 38 pontos

8 Santos – 38 pontos

9 Ceará – 32 pontos

10 Fortaleza – 30 pontos

11 Corinthians – 30 pontos

12 Athletico-PR – 28 pontos

13 Bahia – 28 pontos

14 Bragantino – 28 pontos

15 Atlético Goianiense – 28 pontos

16 Sport – 25 pontos

17 Vasco – 24 pontos

18 Coritiba– 21 pontos

19 Botafogo – 20 pontos

20 Goiás – 19 pontos

Jogos da 25ª rodada do Brasileirão

Todavia, a 25ª rodada acontece no final de semana, começando no sábado (12), às 17h, e fechando no domingo (13), com o último jogo às 20h30. Ademais, todos os times entram em campo.

No sábado:

Bragantino x Fortaleza – 17h

Athletico-PR x Atlético-MG – 17h

Palmeiras x Bahia – 19h

Internacional x Botafogo – 19h

Ceará x Atlético Goianiense – 21h

Goiás x Grêmio – 21h

No domingo:

Flamengo x Santos – 16h

Corinthians x São Paulo – 16h

Sport x Coritiba – 18h15

Vasco x Fluminense – 20h30