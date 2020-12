Nesta segunda-feira (07), a FIFA realizou por meio de evento virtual, em Zurique, na Suíça, o sorteio que define os grupos com as seleções da UEFA que disputam as Eliminatórias da Europa para a Copa de 2022. Ademais, veja como ficaram os grupos.

Assim, 55 seleções em dez grupos divididos em cinco e seis concorrem em treze vagas. Atual campeã, a França está no grupo D, com Ucrânia, Finlândia, Bósnia e Cazaquistão. Já Portugal, equipe de Cristiano Ronaldo, parece no A, com Sérvia, Irlanda, Luxemburgo e Azerbaijão.

Como funcionam as Eliminatórias da Europa para a Copa de 2022?

As 55 seleções são divididas em 10 grupos, assim, a primeira parte com cinco integrantes e a outra com seis.

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

De acordo com a FIFA, todas as equipes jogarão entre si duas vezes, ou seja, um em casa e a outra fora, no formato conhecido. Dessa maneira, estes jogos começam em março, seguindo até o final de novembro de 2021.

Assim, os dez primeiros de cada grupo vão direto para o Mundial de 2022. Enquanto isso, os segundos colocados entram em campo para disputar as três vagas em repescagem.

Contudo, Portugal, Espanha, Itália e Bélgica são cabeças de chave nos grupos A, B, C e D, já que são semifinalistas da Liga das Nações.

Além disso, duas equipes que tiveram os melhores desempenhos nos grupos pela Liga das Nações, na classificação geral, que não conseguiram vaga direta nas Eliminatórias, também entram na disputa. Estes times serão divididos em três partidas de mata-mata em março de 2022.

Confira os grupos das Eliminatórias da Europa para a Copa de 2022

Veja quais serão os caminhos das principais seleções em disputa ao maior troféu equivalente no mundo do futebol.

Grupo A: Portugal, Sérvia, Irlanda, Luxemburgo e Azerbaijão

Grupo B: Espanha, Suécia, Grécia, Geórgia e Kosovo

Grupo C: Itália, Suíça, Irlanda do Norte, Bulgária e Lituânia

Grupo D: França, Ucrânia, Finlândia, Bósnia e Cazaquistão.

Grupo E: Bélgica, País de Gales, República Tcheca, Bielorrúsia e Estônia

Grupo F: Dinamarca, Áustria, Escócia, Israel, Ilhas Faroe e Moldávia

Grupo G: Holanda, Turquia, Noruega, Montenegro, Letônia e Gibraltar

Grupo H: Croácia, Eslováquia, Rússia, Eslovênia, Chipre e Malta

Grupo I: Inglaterra, Polônia, Hungria, Albânia, Andorra e San Marino

Grupo J: Alemanha, Romania, Islândia, Macedônia do Norte, Armênia e Liechtenstein