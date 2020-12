Classificação do Brasileirão: veja como ficou a tabela após a 27ª rodada

A 27ª rodada do Brasileirão terminou neste domingo (27) com resultados que movimentaram a tabela tanto na parte de cima quanto nos últimos colocados. Assim, confira como ficou a classificação do Brasileirão.

O Corinthians afastou de vez o fantasma do rebaixamento ao vencer na rodada. Enquanto isso, o tricolor paulista segue na liderança, abrindo sete pontos de vantagem com o Atlético-MG e Flamengo, empatados brigando pela segunda posição.

Como fica a tabela do Brasileirão?

Abrindo a rodada, o Atlético-MG venceu o Coritiba por 2 a 0 em casa, no Mineirão. Com esse resultado, o Galo pula para a segunda posição, com quarenta e nove pontos, devido ao saldo de gols.

Enquanto isso, Flamengo e Fortaleza ficaram no empate sem gols em partida com pênalti perdido por Pedro. Assim, termina o ano em terceiro lugar, também com quarenta e nove pontos, empatando com o Atlético.

O líder São Paulo venceu o Fluminense por 2 a 1 no sábado (26) jogando fora de casa. Portanto, segue na liderança, com cinquenta e seis, ou seja, sete pontos de diferença com os demais.

Para o Corinthians, o fim de semana também valeu a pena, já que venceu o Botafogo por 2 a 0. Dessa maneira, permanece em 9º, com trinta e nove pontos.

O Internacional também conseguiu a vitória na rodada. Por 2 a 1 contra o Bahia, garantiu os três pontos e, com isso, permanece em 4º, com quarenta e sete na conta.

Foi um bom domingo para o Palmeiras, visto que venceu o Bragantino por 1 a 0. Então, segue em 6º, com quarenta e quatro pontos.

Por outro lado, o Santos amargou um empate com o Ceará em 1 a 1. Sem mudanças, ocupa o 8º lugar, com trinta e nove, fora da área de Libertadores.

Confira a Classificação do Brasileirão 2020 atualizada

1 São Paulo – 56 pontos

2 Atlético-MG – 49 pontos

3 Flamengo – 49 pontos

4 Internacional – 47 pontos

5 Grêmio – 45 pontos

6 Palmeiras – 44 pontos

7 Fluminense – 40 pontos

8 Santos – 39 pontos

9 Corinthians – 39 pontos

10 Ceará – 36 pontos

11 Athletico-PR – 34 pontos

12 Atlético Goianiense – 34 pontos

13 Bragantino – 31 pontos

14 Fortaleza – 31 pontos

15 Sport – 29 pontos

16 Bahia – 28 pontos

17 Vasco – 28 pontos

18 Goiás – 23 pontos

19 Botafogo – 23 pontos

20 Coritiba – 21 pontos

Jogos da 28ª rodada do Brasileirão

As equipes voltam a jogar pelo Brasileirão apenas em 2021, abrindo a rodada na quarta-feira (06) e encerrando na quinta (07).

Entretanto, dois jogos estão marcados para acontecer nos dias 18 e 27 de janeiro, principalmente pelo fato de partidas pela Libertadores acontecerem durante a semana. Então, são eles o clássico Palmeiras e Corinthians e Atlético-MG e Santos.

Na quarta:

Botafogo x Athletico-PR – 19h15

Grêmio x Bahia – 20h30

Sport x Fortaleza – 20h30

Coritiba x Goiás – 20h30

Flamengo x Fluminense – 21h30

Bragantino x São Paulo – 21h30

Na quinta-feira:

Ceará x Internacional – 19h

Atlético Goianiense x Vasco – 21h