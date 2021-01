Classificação do Brasileirão: veja como ficou a tabela após a 30ª rodada

A 30ª rodada do Brasileirão se encerrou na noite desta segunda-feira (18) com resultados que movimentaram ainda mais a tabela do Campeonato. O São Paulo continua líder, mas vê o Internacional se aproximar cada vez mais, marcando apenas um ponto de diferença. Então, confira como ficou a classificação do Brasileirão.

Entretanto, Bahia e Corinthians não jogaram nesta rodada já que o alvinegro entrou em campo nesta segunda em jogo atrasado pela 28ª rodada contra no derby contra o Palmeiras.

Como fica a tabela do Brasileirão?

Abrindo a rodada, o Palmeiras ficou no empate em 1 a 1 contra o Grêmio em partida que antecipa a final da Copa do Brasil. Agora, o alviverde termina em 5ª posição, contabilizando cinquenta e um.

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Já o Santos saiu vitorioso da partida no sábado (16). Contra o Botafogo, o time santista venceu por 2 a 1 em casa na Vila Belmiro. Dessa maneira, aparece em 8º na classificação do Brasileirão com quarenta e cinco pontos.

Inesperadamente, o São Paulo atual líder do Brasileirão, tropeçou diante ao Athletico-PR no Paraná. Em 1 a 1, o tricolor somou apenas um ponto e assim encerrou o fim de semana com cinquenta e sete pontos.

Para o Atlético-MG, também foi uma boa rodada, já que goleou o Atlético Goianiense por 3 a 1 em casa. O time comandado por Sampaoli se aproxima da ponta da tabela, com cinquenta e três pontos em terceiro lugar.

Enquanto isso, o Internacional assumiu a vice-liderança depois de vencer o Fortaleza por 4 a 2 neste domingo (17) em Porto Alegre. Então, com cinquenta e seis pontos, o time gaúcho possui a diferença de apenas um ponto com o paulista, podendo chegar em primeiro lugar durante a semana.

Fechando a 30ª rodada do Brasileirão, o Flamengo enfrentou o Goiás nesta segunda (18) e conseguiu a vitória por 3 a 0, portanto termina em 4º lugar, com cinquenta e dois pontos.

Confira a Classificação do Brasileirão 2020 atualizada

1 São Paulo – 57 pontos

2 Internacional– 56 pontos

3 Atlético-MG – 53 pontos

4 Flamengo – 52 pontos

5 Palmeiras – 51 pontos

6 Grêmio – 50 pontos

7 Fluminense – 46 pontos

8 Santos – 45 pontos

9 Corinthians – 42 pontos

10 Athletico-PR – 39 pontos

11 Ceará – 39 pontos

12 Bragantino – 38 pontos

13 Atlético Goianiense – 36 pontos

14 Sport – 32 pontos

15 Vasco – 32 pontos

16 Fortaleza – 32 pontos

17 Bahia – 29 pontos

18 Goiás – 26 pontos

19 Coritiba – 25 pontos

20 Botafogo – 23 pontos

Jogos da 31ª rodada do Brasileirão

O Campeonato Brasileiro retorna no meio da semana com a 31ª rodada, abrindo na quarta-feira (20) seguindo até a quinta (21), com todos os vinte times em campo. Então, confira todos os confrontos e os horários.

Na quarta:

Botafogo x Atlético-Goianiense – 17h

Bahia x Athletico-PR – 18h

Grêmio x Atlético-MG – 19h15

Coritiba x Fluminense – 20h30

São Paulo x Internacional – 21h30

Bragantino x Vasco – 21h30

Na quinta: