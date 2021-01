Palmeiras decide em casa a final da Copa do Brasil contra o Grêmio

Em sorteio do mando de campo realizado na manhã desta quinta-feira (14) na sede da CBF, Confederação Brasileira de Futebol, ficou definido que o Palmeiras decidirá a final da Copa do Brasil em casa, no Allianz Parque, no dia 17 de fevereiro, diante do Grêmio. Assim, a partida de ida acontece na Arena do Grêmio no dia 11. Então, confira todas as informações da grande final.

Quando será a final da Copa do Brasil?

Inicialmente marcada para acontecer nos dias 3 e 10 de fevereiro, a final da competição precisou sofrer alterações já que o Palmeiras chegou até a final da Libertadores contra o Santos. Por isso, a grande decisão será realizada nos dias 11 e 17 de fevereiro. Entretanto, segundo a CBF, se o Alviverde for campeão, a final acontecerá em 28 de fevereiro e 7 de março.

No dia 11 de fevereiro, o Grêmio joga na Arena do Grêmio como mandante da primeira partida da final. Na volta, o Palmeiras, em 17 de fevereiro, faz as honras da casa na Allianz Parque e recebe o clube de Renato Gaúcho.

Grêmio x Palmeiras – Jogo de ida – 11 de fevereiro

Palmeiras x Grêmio – Jogo de volta – 17 de fevereiro

Caminho de Grêmio e Palmeiras até a final

Para chegar até aqui, ambas as equipes tiveram uma longa jornada a percorrer desde as oitavas de final, fase em que entraram na disputa.

O Grêmio de Porto Alegre venceu o Juventude, Cuiabá e São Paulo na semifinal. Enquanto isso, o Palmeiras teve um caminho um pouco mais complicado. Superou o Bragantino, Ceará e América-MG, cotado como um dos favoritos para alcançar a final sob o comando de Lisca.

Se consagrar-se campeão da Copa do Brasil na temporada de 2020, o Palmeiras conquistará a quarta taça do torneio. Ademais, o time gaúcho tenta o seu sexto título da Copa do Brasil.