Fluminense faz 2 a 1 no Corinthians, que se aproxima da zona de rebaixamento

Fluminense bate Corinthians por 2 a 1 pela décima rodada do Brasileirão 2020. Nenê duas vezes, e Mateus Vital anotaram os gols de um confronto sonolento no Maracanã. Com o resultado, o tricolor sobe para a oitava posição, bem como o Corinthians, com nove pontos pode acabar a rodada na zona de rebaixamento.

Como foi o primeiro tempo de Fluminense e Corinthians?

Fluminense e Corinthians fizeram um primeiro tempo fraco tecnicamente. Não fosse o gol de Nenê logo aos oito minutos de jogo após cruzamento de Calegari, pela ponta-direita, nada teríamos. No Corinthians, apenas o venezuelano Otero buscou jogo, principalmente nas bolas paradas, únicas ameaças ao gol de Muriel, assim como no dérbi diante do Palmeiras no meio de semana.

Novidades entre os 11 iniciais, Ederson e Gustavo Mosquito, pouco, ou quase nada fizeram, seja pela enorme posse de bola tricolor, cerca de oitenta por cento do tempo, já no princípio de jogo, seja pela pouca criatividade corintiana no mesmo setor; com Ederson sendo substituído antes dos quinze minutos iniciais. Vaga ocupada por Everaldo.

Após ímpeto inicial, o Fluminense buscou trabalhar a bola nos minutos sequentes ao gol, principalmente com Nenê, flutuante no meio-campo, apoiado por Dodi e Michel Araújo. Com a alteração, o Corinthians passou a jogar com Everaldo, Mosquito e Jô na frente, o que, teoricamente aumentava o poderio de ataque alvinegro, bem como Cantillo e Gabriel apoiavam nas saídas de jogo e davam suporte a defesa.

Como foi o segundo tempo?

A segunda etapa foi apática, assim como o primeiro tempo. Sem criatividade, poucas finalizações, bem como muitas faltas e uma partida truncada no meio, Fluminense e Corinthians buscaram jogo pelos lados. Wellington Silva e Luiz Henrique buscaram jogo.

Após bela jogada da dupla Nenê-Calegari, novamente, Luiz Henrique finaliza na pequena área, a bola bate no corpo e no braço de Bruno Méndez, pênalti para o tricolor, zagueiro expulso. Gol de Nenê.

Aos 50 de jogo, após bola alçada na área por Otero, Gil desviou e Mateus Vital completou para o gol para diminuir o placar de jogo. Fluminense 2×1 Corinthians.

Com o resultado o Fluminense sobe para a oitava colocação com 14 pontos, ao passo que o Corinthians permanece com nove, momentaneamente em décimo quarto. O alvinegro pode terminar a rodada na zona de rebaixamento. Cabe ressaltar que Tiago Nunes acabou de ser demitido da equipe, que a principio mantém Dyego Coelho no cargo.

Próximos confrontos do Corinthians – Brasileirão 2020

O alvinegro recebe o Bahia na próxima quarta-feira (16), bem como vai à Pernambuco na quarta-feira seguinte (23).