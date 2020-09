Tiago Nunes deixa o cargo na 10ª rodada do Brasileirão com 3 derrotas, 3 empates e duas vitórias. Ainda não há favoritos à sucessão, mas o técnico da equipe sub-20, Dyego Coelho,comandará o jogo contra o Fluminense no próximo domingo.

Tiago Nunes é demitido do Corinthians após derrota para o Palmeiras

Tiago Nunes é demitido e deixa de comandar o Corinthians. O treinador deixou o comando do Timão após a derrota por 2 a 0 para o Palmeiras na quinta-feira (10), na Neo Química Arena. No início do mês, o jornal DCI já havia antecipado os rumores sua demissão.

Nos últimos cinco jogos do Brasileirão, o Corinthians conquistou apenas uma vitória. Foram dois empates e duas derrotas, sendo a última no Dérbi – a gota d’água para a diretoria do clube. Tiago Nunes assumiu o Alvinegro em janeiro de 2020, e em 28 partidas sob o seu comando foram 10 vitórias, 10 empates e teve 8 derrotas.

O técnico da equipe sub-20, Dyego Coelho, comandará a equipe no jogo contra o Fluminense no próximo domingo, às 16h, no Maracanã. Ainda não há favoritos à sucessão, mas alguns nomes já são especulados, como: Dorival Junior, Rogério Ceni, Felipão, Roger Machado, Abel Braga e Sylvinho.

Tiago Nunes é demitido; confira nota oficial do Corinthians:

A diretoria de futebol do Corinthians comunica o desligamento do técnico Tiago Nunes. Ele assumiu a equipe no início de 2020 e foi vice-campeão Paulista. Em 28 jogos sob seu comando, o Alvinegro venceu 10, empatou 10 e teve oito derrotas.

O Corinthians agradece o profissional pelos serviços prestados desde janeiro, e deseja sucesso na sequência de sua carreira.

Para o jogo contra o Fluminense – domingo (13), às 16h, no Maracanã -, Dyego Coelho, treinador do sub-20, assume a equipe interinamente.