Com gol de cabeça de Danilo Avelar aos 46 minutos do segundo tempo, o Corinthians bateu o Goiás por 2 a 1 pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro.

Como foi a primeira etapa?

O Corinthians foi à Goiânia, e com quatro alterações em relação ao time derrotado no clássico de domingo, contra o São Paulo, conquistou sua segunda vitória no Brasileirão.

Lucas Piton ocupou o lugar de Sidcley na defesa, ao passo que Camacho e Luan ganharam as vagas de Ederson e Araos no meio-campo. No ataque, Gustavo Mosquito jogou no lugar de Léo Natel.

Logo de início os corintianos buscaram pressionar os donos da casa. Adiantando os homens de frente para marcara a saída de bola do Goiás. A dupla Lucas Piton e Gustavo Mosquito foi responsável por grande parte das descidas do Timão na primeira etapa.

O clube buscava recuperar a bola assim que à perdia. Aos 27 minutos da etapa inicial, após belo lançamento de Cantillo, Ramiro desviou em profundidade, a bola tocou no zagueiro Fábio Sanches e caiu no fundo das redes. Após o gol, os alvinegros mantiveram a marcação alta, enquanto a equipe goiana pouco chegava ao gol de Cássio, uma vez que o goleiro trabalhou em apenas duas boas chegadas do Goiás já no final do primeiro tempo.

Como foi o segundo tempo?

Na volta do intervalo, Tiago Nunes promoveu Gabriel no lugar de Camacho, uma vez que o volante alvinegro errou todas as suas tentativas na etapa inicial.

Com isso ganhou solidez na defesa, assim como volume ofensivo, entretanto, sem efetividade.

Após diminuir o ritmo, o Corinthians viu os mandantes crescerem na partida, visto que sem a agressividade ofensiva presente no primeiro tempo, os visitantes viram o Goiás avançar suas linhas de frente, e com isso, chegar ao empate com Vinicius Lopes aos 21 da etapa final.

Sem produzir no ataque, Tiago Nunes sacou Ramiro e Gustavo Mosquito aos 25. Colocou em campo Léo Natel e Otero que mudaram o panorama do jogo corintiano, visto que a equipe ganhou mais agilidade pelos lados do campo.

Ambos foram responsáveis pela mudança ofensiva na equipe. Observando que, após várias tentativas, em escanteio, Otero encontrou Danilo Avelar na pequena área. Dessa forma, o zagueiro desviou de cabeça e a bola acabou nas redes de Tadeu. Gol que confirmou a segunda vitória dos alvinegros na competição. Primeiro gol de Avelar no campeonato. Com oito pontos, o Corinthians é o nono colocado, ao passo que, com quatro pontos, o Goiás ocupa a vice-lanterna do campeonato.

Próximos jogos do Corinthians

O Corinthians enfrenta o Botafogo no próximo sábado (5), em Itaquera. O Goiás visita o Sport, em Pernambuco, no domingo (6).