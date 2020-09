O que esperar da 7ª rodada do Campeonato Brasileiro

As partidas que abrem o mês de setembro no Brasileirão acontecem nesta quarta e quinta-feira. Confira abaixo tudo o que rola na sétima rodada do Brasileirão.

As partidas que abrem o mês de setembro pela 7ª rodada do Campeonato Brasileiro serão realizadas nesta quarta (2) e quinta-feira (3), tendo clássico estadual, confronto entre grandes rivalidades do futebol, briga pela liderança e a disputa para se afastar da zona de rebaixamento.

O Internacional, líder do campeonato, visita o Palmeiras em busca da vitória para garantir vantagem sob os rivais e isolar-se cada vez mais na primeira posição. Já o vice São Paulo espera alcançar o time gaúcho, tendo Vasco e Fluminense atrás para embaralhar totalmente a tabela da competição. Confira abaixo tudo o que rola na sétima rodada do Brasileirão.

Clássico cearense abre a rodada

Ceará e Fortaleza devem protagonizar um bom Clássico-Rei na quarta (02), às 19h, no Castelão. Com forte rivalidade, o confronto promete deixar os torcedores com os nervos à flor da pele.

A equipe comandada por Rogério Ceni não perde a quatro rodadas. Na última, venceu o Bragantino por 3 a 0. Juninho e Paulão agora estarão no banco de opções de Ceni para começar a partida. Wellington Paulista, Romarinho e Osvaldo são as principais chaves do ataque tricolor que ocupa o 7º lugar.

Já o Vozão briga no meio da tabela, em 11º, para garantir um bom desempenho. O time escalado por Guto Ferreira não deve mudar, porém o Ceará apresenta desfalques importantes, o que acaba criando uma deficiência em possíveis mudanças táticas.

Fluminense recebe o lanterna

Favorito na disputa, o carioca ocupa o 4º lugar e segue incomodando nas primeiras colocações. Com o bom desempenho apresentado em campo que garantiu a vitória no clássico contra o Vasco na última rodada, o time de Odair Hellmann vem com tudo para enfrentar o Atlético-GO no Maracanã, às 19h15 nesta quarta. Já o Dragão precisa se esforçar muito, já que é o lanterna. O técnico Vagner Mancini terá baixas no elenco: o meia Jorginho, segundo boletim do clube, não viajou com a comissão e está fora, além de Marlon, expulso contra o Ceará.

Corinthians e Goiás na 7ª rodada do Campeonato Brasileiro

Depois de divulgar o novo nome da sua arena, a Neo Química Arena, com uma festa em grande estilo recheada de fogos de artifício e apresentações musicais, o Corinthians visita o Goiás no Serrinha, às 19h15, para mandar embora o fantasma que cerca a equipe, principalmente por ter sido derrotado no clássico paulista contra o São Paulo no último fim de semana. Ocupando a 16ª posição, o clube precisa dos três pontos para correr contra o tempo e garantir uma melhor colocação. Tiago Nunes não poderá contar com o meia Ruan devido a lesão, segundo o boletim oficial do Corinthians. Já Camacho está liberado para enfrentar o time verde. Para o Goiás, vencer também significa apartar a crise.

Botafogo recebe o Coritiba

Os cariocas recebem no Engenhão o Coritiba para um ‘confronto direto’. Ambas as equipes estão empatadas na pontuação, com seis pontos cada. De um lado, os alvinegros precisam se recuperar e desta vez poderão contar com Honda, além do jovem Babi, que vem sendo um dos destaques do time. Já para o Coritiba, a chegada do técnico Jorginho surtiu efeito, já que a equipe paranaense garantiu a segunda vitoria no campeonato, desta vez contra o Sport.

Flamengo visita o Bahia

Depois de uma polêmica vitória, repleta de opiniões controversas devido ao uso do VAR na anulação de dois gols do Santos, o Flamengo agora busca garantir mais um trunfo, desta vez contra o Bahia no Estádio Pituaçu, às 20h30. Ainda sem um time titular totalmente definido, o treinador Domènec Torrent, que vem recebendo constantemente críticas de torcedores flamenguistas nas redes sociais, tenta utilizar diferentes peças do elenco. Desta vez, Gabigol e Gerson não aparecem na lista de relacionados, sem falar de Bruno Henrique e Diego Alves lesionados e Cesar, diagnosticado com Covid-19.

O Bahia vem a campo diante de um empate com o Palmeiras na última rodada. Em 8º lugar do campeonato, a equipe tem pela frente um difícil desafio de vencer o atual campeonato brasileiro.

Athletico e Bragantino

Depois de não jogar a última rodada, o Athletico volta a campo e recebe o Bragantino. O grupo do Paraná pode ter vantagem na disputa já que encontra uma equipe desestabilizada devido à derrota na rodada anterior contra o Fortaleza e pelo fato de estar sem comandante, já que Felipe Conceição foi demitido. Uma carta na manga para o treinador Eduardo Barros pode ser Fabinho, que deve estrear, além de Erick, também convocado após se recuperar de lesão. Mas o time também conta com baixas importantes como Vitinho, Marquinhos Gabriel, Felipe Aguiar, Nikão e Thiago Heleno.

O jogo acontece na Arena da Baixada nesta quarta às 20h30.

Internacional permanece líder?

Para seguir em primeiro lugar e abrir vantagem contra os rivais, o time gaúcho precisa passar pelo Palmeiras nesta quarta na Allianz Arena, às 21h30. A disputa, que envolve dois grandes times, deve contar com um futebol pegado, mostrando muito do lado ofensivo.

O Verdão, ocupando a 6ª posição, não contará com Felipe Melo, Marcos Rocha e Luan Silva, desfalques. Já o Inter, ainda sem Guerrero, Pottker e Yuri Alberto por lesões e João Peglow por estar diagnosticado com covid-19, espera contar com o jogador considerado um dos melhores do Brasileirão, o meia Thiago Galhardo, praticamente repetindo a mesma escalação passada.

Santos e Vasco da Gama

Fechando a noite de quarta, o Peixe recebe o time carioca. Ambos os grupos vem de derrota e prometem entregar um jogo equilibrado para torcedores e amantes de futebol. O Vasco apresenta cinco atletas diagnosticados com o novo coronavírus, além das faltas no elenco por lesões. Com o Santos, o técnico Cuca pretende usar Pituca, um grande carrasco do Vasco.

Na Vila Belmiro, o jogo tem início às 21h30.

Grêmio abre a quinta-feira da 7ª rodada do Campeonato Brasileiro

Campeão gaúcho no último final de semana, o Grêmio recebe o vice-lanterna do Brasileiro, o Sport, na quinta (03), às 19h, na Arena do Grêmio, sendo o preferido neste confronto, visto que a equipe comandada por Jair Ventura apresenta diversos problemas técnicos em campo, com apenas um empate e uma vitória.

São Paulo encerra a noite

O São Paulo, atrás do Internacional por apenas dois pontos, cresce a cada rodada para tentar bater a equipe gaúcha na tabela. Desta vez, encontra um Atlético-MG forte, comandado por Sampaoli e que levantou a taça de campeão mineiro no último fim de semana. A partida, que acontece no Mineirão, às 20h, traz dois clubes empenhados e fortes taticamente. Então, o Galo pode ter alterações, já que o treinador promete fazer sempre elencos rotativos durante o campeonato, tentando usar diferentes alternativas.

Já o tricolor paulista vem empenhado depois de vencer o clássico contra o maior rival, o Corinthians, em casa. Fernando Diniz não contará com Reinaldo e Daniel Alves, mantendo as peças do time passado ainda com a possível participação de Vitor Bueno e Arboleda.