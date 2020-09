Palmeiras e Flamengo ficam no 1 a 1 em jogo que quase não teve

Com 21 baixas, o Flamengo conseguiu competir contra os titulares Palmeirenses e demonstrou a força do elenco. Patrick de Paula e Pedro anotaram os gols do jogo.

.Após várias liminares judiciais ao longo da semana, o confronto entre Palmeiras x Flamengo, válido pela rodada 12 do Campeonato Brasileiro terminou empatado em 1 a 1. Patrick de Paula anotou para o alviverde, bem como Pedro fez o gol do Flamengo. Ao fim da partida, a sensação que fica do confronto é de um Palmeiras que não consegue se impor em campo, ao passo que fortalece o trabalho de Domènec Torrent no Flamengo.

Como foi o primeiro tempo?

A primeira etapa foi bastante equilibrada, oposto do que ambas as torcidas imaginavam para um clássico nacional principalmente pelos diversos desfalques do Flamengo. Mandante, o Palmeiras buscou avançar a marcação já de início, bem como se impor na partida; pelo Flamengo, apenas Gerson, Pedro, Arrascaeta e Thiago Maia iniciaram o confronto. Além dos quatro, o Flamengo entrou em campo com outros sete jovens jogadores e conseguiu competir, em muitos momentos esteve melhor em campo do que o Palmeiras.

Impulsionados pelas ações e movimentações de Arrascaeta, os rubro-negros usaram dos espaços defensivos deixados pelo Palmeiras, a fim de explorarem os contra-ataques. Recuperado da COVID-19, João Lucas conseguiu chegar ao ataque em vários momentos; bem como jogar junto a Lincoln e Pedro, que pouco fizeram nos 45 minutos iniciais.

Passadas as alterações e reconhecimento inicial de ambas as equipes, a primeira etapa seguiu sem muitas emoções e muita briga por espaços no meio-campo. Pelo Palmeiras, Zé Rafael e Patrick de Paula tomava iniciativa das jogadas, ao passo que no Flamengo, Thiago Maia e Gerson realizaram a ligação entre o setor meio-campista e o ataque.

Como foi o segundo tempo de Palmeiras x Flamengo?

Ao contrário da primeira etapa, o retorno das equipes para o segundo tempo foi mais acelerado e muito mais ativo. Aos 10 minutos, Patrick de Paula arriscou de fora da área, a bola desviou em Thiago Maia, bem como engana o goleiro Hugo e morre no fundo das redes.

Um minuto mais tarde foi a vez do Flamengo chegar ao empate. Em chegada rápida após a saída de bola, Arrascaeta cruza, a bola invade a pequena área e Pedro completa para as redes alviverde. Palmeiras 1×1 Flamengo.

Por mais que os mandantes estiveram com a bola durante a maior parte do tempo de jogo, o Palmeiras que entrou em campo com o que tinha de melhor, não conseguiu se impor diante de um desfalcado Flamengo. A sensação que fica, é de que além de todos os imbróglios que envolveram os times, o Flamengo sai fortalecido, e com o trabalho de grupo delineado e evidente. Ao passo que no Palmeiras, mesmo que tenha permanecido invicto na competição, não consegue se impor dentro do Allianz Parque.

Classificação e próximos jogos de Flamengo e Palmeiras

Em 11 jogos disputados foram apenas 4 vitórias, ao passo que empatou outros sete confrontos. Com 21 baixas no elenco, 18 em função do novo coronavírus e outras três por lesão, o Flamengo conseguiu desenvolver o jogo e sair fortalecido de campo.

Com o resultado, o Flamengo fica na sexta posição com 18 pontos, ao passo que o Palmeiras é o 4o com 19 pontos. O Flamengo entra em campo na próxima quarta-feira (30) diante do Independiente Del Valle pela quinta rodada da Libertadores após vitória semana passada. O Palmeiras joga contra o Bolivar, também na quarta-feira pela mesma competição.