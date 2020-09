Com a vitória o rubro-negro alcança nove pontos na competição e elimina os equatorianos do torneio. O triunfo ganha traços diferentes para os cariocas visto que sete jogadores importantes foram identificados com o novo coronavírus e não foram a campo.

Com gols de Pedro e Arrascaeta, o Flamengo venceu o Barcelona de Guayaquil por 2 a 1 no Estádio Monumental de Guayaquil pela quarta rodada da fase de grupos da Copa Libertadores da América. Com a vitória o rubro-negro alcança nove pontos na competição e elimina os equatorianos do torneio. O triunfo ganha traços diferentes para os cariocas visto que sete jogadores importantes foram identificados com o novo coronavírus e não foram a campo.

Como foi o primeiro tempo do Flamengo?

Com o zagueiro Thuller improvisado na lateral-direita, o Flamengo se comportou bem durante a primeira etapa de jogo. Lateral de origem, João Lucas, recuperado de lesão, seguiu para o confronto; todavia, chegou com apenas três horas antes da bola rolar e iniciou entre os suplentes.

Com 11 desfalques, além da surpresa opção por Thuller na direita, o Flamengo conseguiu marcar logo aos seis minutos de partida. Gerson arrancou pela ponta direita, serviu Pedro que atuou no lugar do lesionado Gabigol; o centroavante dominou e bateu de direita, a bola passou entre as pernas do goleiro adversário e morreu no fundo das redes. Flamengo 1×0 Barcelona de Guayaquil.

Com a improvisação de Thuller, Everton Ribeiro passou a recompor defensivamente sem a bola, ao passo que tinha mais liberdade criativa no ataque, visto que Thuller restringiu-se a atuar apenas no setor defensivo do campo, recompondo e por muitos momentos atuando como terceiro-zagueiro ao lado de Léo Pereira e Rodrigo Caio.

No meio, Arão, Thiago Maia, Gerson e Arrascaeta conseguiram impor ritmo de jogo, bem como trocar passes rápidos, próximos e em transição. Com a liberdade na frente, além de não correr riscos na defesa, o Flamengo postou-se confortável na partida.

Sem marcar um único ponto até a quarta rodada, o Barcelona buscava, sem sucesso as jogadas de transição ataque-defesa, barradas ainda no setor de meio-campo.

Aos 26, após cobrança de lateral de Thuller, Pedro acionou Everton Ribeiro que lançou Arrascaeta dentro d área adversaria para ampliar o placar para o Flamengo.

Após o segundo gol, o Flamengo seguiu tranquilo, e trocando passes seguros, ao passo que o adversário buscava chegar em jogadas isoladas pelas pontas do gramado.

Como foi o segundo tempo?

Na volta do intervalo, o Flamengo buscou se comportar do mesmo modo que encerrou a primeira etapa. Lançou-se ao ataque no início do tempo complementar e foi surpreendido logo aos três minutos de jogo. Após belo lançamento de Arroyo, Colman escora para Martinez que diminuiu o placar de jogo. Flamengo 2×1 Barcelona.

Precisando do resultado, os donos da casa conseguiram equiparar as ações de jogo, contudo, subiam para o ataque de forma desorganizada, bem como cediam espaços aos rubro-negros.

A tônica do jogo seguiu a mesma ate os instantes finais de partida, com o Flamengo controlando o jogo, assim como vencendo a partida.

Próximo jogo do Flamengo

O Flamengo entra em campo no próximo domingo (27) contra o Palmeiras. Partida fora de casa pelo Campeonato Brasileiro. Todavia, o clube já comunicou a CBF que ira solicitar o adiamento do jogo em virtude dos casos de COVID-19 no elenco.