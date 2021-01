Palmeiras x Vasco: onde assistir e escalações do jogo da Série A

Palmeiras x Vasco se enfrentam nesta terça-feira (26), às 20h, em partida atrasada da primeira rodada do Campeonato Brasileiro. Na época, o jogo precisou ser adiado em virtude da participação do Verdão na final do Campeonato Paulista. Confronto acontece no Allianz Parque.

Onde assistir Palmeiras x Vasco?

O confronto entre Palmeiras x Vasco não terá transmissão da tv aberta. No entanto, o Premiere exibe a partida para todo o Brasil, no pay-per-view.

Prováveis escalações

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Palmeiras: Weverton; Mayke, Luan, Alan Empereur e Scarpa; Patrick de Paula, Emerson (Danilo) e Zé Rafael; Breno Lopes, Veron e Willian Bigode.

Vasco: Fernando Miguel; Léo Matos, Werley, Leandro Castan e Henrique; Andrey, Léo Gil e Benítez; Pikachu, Talles e Cano.

Jogos atrasados

Palmeiras x Vasco – 26/1

Atlético-MG x Santos – 26/1

Bahia x Corinthians – 28/1

Grêmio x Flamengo – 28/1

Como Palmeiras e Vasco chegam para o jogo?

Vindo de duas derrotas seguidas o Palmeiras terá uma das semanas mais importantes da sua temporada. Isso porque o Verdão encara o Santos, neste sábado (30), na final da Libertadores, no Maracanã. Por isso, Abel Ferreira vem mesclando a equipe titular no Brasileiro, e deve repetir a filosofia no jogo desta terça.

Com 51 pontos, a nove do líder Internacional, o Alviverde ainda sonha com tríplice coroa na temporada – também está na final da Copa do Brasil. No entanto, a vitória pode aproximar o Palmeiras ainda mais do G-4, mas a equipe não muda de posição. Isso porque caso conquiste os três pontos, o clube empata na pontuação com o Atlético-MG, quarto colocado- mas fica atrás por conta do número de vitórias.

Já o Vasco segue sua caminhada para permanecer na Série A. No final de semana, a equipe e conseguiu uma vitória importante diante do Galo, e saiu da zona do rebaixamento. Com três pontos a frente do Bahia, 17º colocado, o Cruz-maltino pode aumentar essa diferença para então seis pontos e respirar mais tranquilo na competição.