Red Bull Bragantino x Vasco (20/1): onde assistir e escalações do jogo

Pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro, Red Bull Bragantino e Vasco se enfrentam no Estádio Nabi Abi Chedid, a partir das 21h30, desta quarta (20). Sem perder há três rodadas, a equipe de Bragança sonha com uma vaga na Sul-americana, enquanto o Cruz-maltino tenta fugir da zona do rebaixamento.

Onde assistir Red Bull Bragantino x Vasco?

A partida entre Red Bull Bragantino x Vasco terá transmissão da TV Globo. A emissora exibe a partida para o estado do Rio de Janeiro, mas também para algumas outras redes. No entanto, no pay-per-view, o Premiere transmite o jogo para todo o país.

Prováveis escalações do jogo

Red Bull Bragantino: Cleiton; Aderlan, Léo Ortiz, Fabrício Bruno e Edimar; Raul, Eric Ramires e Claudinho; Artur, Helinho (Cuello) e Ytalo.

Vasco: Fernando Miguel, Léo Matos, Werley, Leandro Castan e Neto Borges; Andrey, Léo Gil e Juninho; Benítez (Vinícius), Talles Magno e Germán Cano.

Jogos da 31ª rodada do Brasileirão

Botafogo x Atlético-GO – 17h

Bahia x Athletico-PR – 18h

Grêmio x Atlético-MG – 19h15

Coritiba x Fluminense – 20h30

São Paulo x Inter – 21h30

São Paulo x Inter – 21h30

Quinta – 21/1

Flamengo x Palmeiras – 19h

Fortaleza x Santos – 19h

Goiás x Ceará – 19h

Corinthians x Sport – 21h

Como Bragantino e Vasco chegam para a partida?

Em 12º lugar, com 38 pontos, uma vitória praticamente garante a equipe de Bragança na Série A, assim como, aproxima o time de uma vaga na Sul-americana. Com duas vitórias nos últimos três jogos, o clube conseguiu se afastar da zona do rebaixamento, mas atualmente está a nove pontos do Bahia, 17ªº colocado.

Já o Vasco precisa dos três pontos para fugir do Z. Com 32 pontos – assim como Fortaleza e Sport – o Cruz-maltino é o 15º colocado, três pontos acima dos baianos. O início do treinador Vanderlei Luxemburgo foi promissor, com um empate, uma vitória e a saída da zona do rebaixamento. No entanto, a derrota na última rodada, para o Coritiba, trouxe os cariocas à realidade.