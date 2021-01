São Paulo perde para Atlético-GO por 2 a 1 e se afunda em crise

O Atlético-GO venceu o São Paulo neste domingo (31), por 2 a 1, e afundou o time são-paulino em crise. Jogando em casa, o Dragão foi melhor durante os 90 minutos e chega aos 45 pontos. Já o Tricolor, segue sem vencer em 2021 e vive pressão no campeonato.

São Paulo não vence em 2021 e crise aperta

Em um primeiro tempo equilibrado, os donos da casa começaram melhor na partida. Pressionado pela má fase, a equipe paulista sofria para criar oportunidades de gol e viram o Dragão abrir o placar.

Aos 20 minutos, Janderson cobrou escanteio aberto e a bola passou por todo mundo. Natanael pegou a segunda bola e encheu pé em finalização cruzada. A pancada desviou em Arboleda e matou Tiago Volpi da jogada. Gol do Dragão.

Com o resultado favorável, os atleticanos recuaram a marcação e o Tricolor começou a pressionar. Embora não conseguisse criar chances claras, os visitantes conseguiram empatar a partida. Após jogada de Igor Gomes, o meia tocou para Reinaldo, que da entrada da área bateu no ângulo direito do goleiro Jean. Golaço do São Paulo e partida empatada.

Assim com na primeira etapa, o Atlético-GO começou melhor o confronto na etapa complementar. O Dragão criou as melhores oportunidades, e em contra-ataque fez o segundo gol. Janderson puxou em velocidade e abriu para Chico, que de primeira, rolou para Vitor Leque decretar a vitória.

Com a derrota, o São Paulo chega a sete jogos sem vencer e vê a pressão e crise na equipe aumentar.

Próximos jogos

O São Paulo volta a campo somente no dia 10 de fevereiro, contra o Ceará, pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro. Isso porque o confronto contra o Palmeiras, que ocorreria no próximo final de semana, foi adiado por conta da participação do Alviverde no Mundial de Clubes.

Já o time Goiano volta a campo no dia 3 de fevereiro, contra o RB Bragantino. A partida pela 34ª acontece no Estádio Nabi Abi Chedid, às 19h15.