Mundial de Clubes: quando o Palmeiras joga e onde assistir

O Palmeiras se consagrou neste sábado (30), campeão da Copa Libertadores. O atacante Breno Lopes fez, nos acréscimos, o único gol da decisão contra o Santos e conquistou o bicampeonato do torneio para o Verdão. Com o título, a equipe Alviverde garante o direito de representar a América do Sul, no Mundial de Clubes da FIFA.

Quando acontece o Mundial de Clubes?

Em menos de uma semana após o término da Libertadores, já tem início o Mundial de Clubes da FIFA . A principio, a competição começaria já no dia 1º de fevereiro, no entanto com a desistência do Auckland City, representante da Oceania, o torneio começará no dia 4.

+ Auckland City desiste de participar de Mundial de Clubes por pandemia

Embora a competição comece já nesta quinta-feira (4), a estreia do Palmeiras será apenas no dia 7. Isso porque, o representante da América do Sul, assim como o da Europa, no caso o Bayern de Munique, entram a partir da semifinal.

Equipes classificadas no torneio

Palmeiras – Brasil (campeão da Copa Libertadores da América)

Bayern de Munique – Alemanha (campeão da Liga dos Campeões da Uefa)

Tigres – México (campeão da Liga dos Campeões da Concacaf)

Ulsan Hyundai – Coreia do Sul (campeão da Liga dos Campeões da Ásia)

Al-Ahly – Egito (campeão da Liga dos Campeões da África)

Al-Duhail – Qatar (representante do país-sede)

Sem o Auckland City, o duelo da primeira fase foi cancelado, e o adversário da equipe da Nova Zelândia, o Al-Duhail, do Qatar, garantiu a vaga às quartas de final. Então os duelos ficaram definidos da seguinte maneira:

Tigres x Ulsan Hyundai – 4/2 às 11h

Al-Duhail x Al-Ahly – 4/2 às 14h30

Quem o Palmeiras encara na semifinal?

Garantido na semi, o Verdão terá pela frente o vencedor do primeiro confronto do Mundial de Clubes: Tigres ou Ulsan Hyundai. A partida está marcada para o o dia 7, às 15h, no Estádio Education City. Por sua vez, Bayern enfrenta quem avançar de Al-Duhail e Al-Ahly. Os alemães, jogam no dia seguinte, mas no mesmo horário, no Estádio Al Rayyan.

Onde assistir o Mundial de Clubes?

Embora a Rede Globo não tenha transmitido a Libertadores, após a volta da competição em setembro, a emissora exibirá o Mundial de Clubes. Isso porque, o contrato com a FIFA não está rescindido, diferente da CONMEBOL. Então, os jogos da competição terão cobertura do SporTV, na tv fechada, e da Globo, na aberta.