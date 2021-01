São Paulo x Santos (10/1): saiba onde assistir o clássico e escalações

São Paulo x Santos se enfrentam neste domingo (10) pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola a partir das 16h, no Estádio do Morumbi, e ambas as equipes buscam os três pontos no clássico para retomarem o caminho da vitória.

Onde assistir São Paulo x Santos?

A partida entre São Paulo x Santos terá transmissão da TV aberta pela Rede Globo. A emissora então transmite o jogo para os estados de São Paulo, Rio Grande do Sul, Paraná, Minas Gerais, Goiás, Tocantins, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Bahia e Pará. O Premiere também exibirá o clássico, mas no pay-per-view para todo o país.

+Estádio do Corinthians pode virar centro de vacinação contra Covid-19

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Como as equipes chegam para o confronto?

Líder do Campeonato Brasileiro, o Tricolor está com 56 pontos, seis a frente do Internacional, segundo colocado. Logo depois de ser eliminado da Copa do Brasil, a equipe de Diniz voltou a campo na quarta (6), e fez uma de suas piores partidas na temporada. A equipe foi goleada pelo Red Bull Bragantino por 4 a 2.

📍 CT da Barra Funda 🔛 Último treino antes do San-São. 🧤 @TiagoVolpi #VamosSãoPaulo 🇾🇪 pic.twitter.com/92lKJN9NuZ — São Paulo FC (@SaoPauloFC) January 9, 2021

Com foco total na Libertadores, o Santos não jogou na última rodada devido ao confronto contra o Boca Juniors. Em oitavo lugar com 39 pontos, o Peixe não vence há quatro jogos pelo Brasileirão. Em caso de vitória, a equipe de Cuca não muda de posição, mas evita outras equipes lhe ultrapassem.

Escalações de São Paulo x Santos:

Ainda sem Luciano, Pablo é o favorito para jogar o clássico de domingo. Outro desfalque do São Paulo para o San-São é o zagueiro Bruno Alves, que então levou o terceiro amarelo na última rodada. No entanto, Léo deve jogar na zaga, ao lado de Arboleda.

São Paulo: Tiago Volpi, Juanfran, Léo (Diego Costa), Arboleda e Reinaldo; Luan, Gabriel Sara, Daniel Alves e Igor Gomes; Vitor Bueno (Luciano) e Brenner.

O Santos tem confronto na quarta-feira (13), contra o Boca Juniors, pelo jogo de volta das semifinais da Libertadores. Então por isso, o Peixe deve jogar com uma equipe mista para preservar seu atletas.

Santos: João Paulo; Madson, Luiz Felipe, Laércio e Jean Mota; Balieiro, Jobson, Sandry e Lucas Lourenço (Alex); Bruno Marques e Arthur Gomes.

Outros jogos da rodada

Flamengo x Ceará – 16h

Atlético GO x Bahia – 18h15

Internacional x Goiás – 18h15

Vasco x Botafogo – 20h30