Vasco x Atlético-MG: saiba onde assistir ao vivo e escalações do jogo

Pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro, Vasco x Atlético-MG se enfrentam neste sábado (23), às 21h, no estádio São Januário. De volta à zona do rebaixamento, os donos da casa precisam dos três pontos para então saírem do Z-4. Já os atleticanos, na quarta posição, ainda sonha com o título da competição.

Onde assistir Vasco x Atlético-MG

O confronto entre Vasco x Atlético-MG não terá transmissão da TV aberta. Entretanto, o Premiere exibe a partida no pay-per-view para todo o Brasil. Assim como, o SporTV também transmite o confronto, na TV fechada.

Prováveis escalações

Vasco: Fernando Miguel; Léo Matos, Werley, Leandro Castan e Henrique; Andrey, Léo Gil e Benítez; Pikachu, Talles e Cano.

Atlético: Everson; Guga, Réver, Junior Alonso e Guilherme Arana; Allan, Jair e Hyoran; Keno, Savarino e Eduardo Vargas.

👀⚽️ Se liga no álbum com fotos do nosso último treino antes do jogo contra o Vasco: https://t.co/iWPvvkoB2O Vamos, #Galo! #VASxCAM 🏴🏳️ pic.twitter.com/HspWckmy5K — Atlético 😷 (@Atletico) January 22, 2021

Jogos da 32ª rodada do Brasileirão

São Paulo x Coritiba – 19h

Vasco x Atlético MG – 21h

Domingo (23/1)

Internacional x Grêmio – 16h

Athletico PR x Flamengo – 16h

Ceará x Palmeiras – 16h

Santos x Goiás – 18h15

Sport x Bahia – 18h15

Atlético GO x Fortaleza – 18h15

Fluminense x Botafogo – 20h30

Segunda (25/1)

Corinthians x Red Bull Bragantino

Como Vasco e Atlético chegam para o jogo?

Vindo de duas derrotas seguidas, o Cruz-maltino retornou à zona do rebaixamento. Logo depois da chegada de Vanderlei Luxemburgo, o clube conseguiu escapar, com uma vitória e um empate. No entanto, o desempenho nos últimos jogos caiu, e a equipe voltou para a zona da degola. Assim como Bahia e Sport, o Vasco está com 32 pontos, mas fica em 17º por conta do número de vitórias – nove contra oito. Caso conquiste o empate ou a vitória, a equipe pode escapar do Z-4, dependendo do resultado de baianos e pernambucanos.

Já o Galo perdeu o terceiro lugar para o Flamengo, que venceu o Palmeiras nesta quita (21). A cinco pontos do líder Internacional, o Galo soma um jogo a menos que a maioria de seus rivais diretos, e pode assumir a vice liderança da competição. No entanto, para isso, é necessário que além de vencer os cariocas, Flamengo e São Paulo não vençam seus jogos.